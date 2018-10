Mā te mahi tahi, e heke ai ngā tatauranga o te rangatahi e raru nei

Ka whai hua te mahi ngātahi a te Rōpū Hauora, Mātauranga, Toko i Te Ora hoki o Tuwharetoa ki Kawerau me Oranga Tamariki ara, kāre ngā rangatahi e taka ana ki te hē e hoki anō ki te ture. E ai ki a Oranga Tamariki, o ngā tamariki whā tekau mā rima, tokorua anahe o rātou ka hoki atu ki te ture. I tēnei rā i whakaatu ngā rangatahi, tekau ma wha ki te tekau ma whitu tau te pakeke i o rātou akoranga ki o rātou whānau. Hei tō Chris Mayorbanks o te rōpū hauora, mātauranga, toko i te ora o Tūwharetoa ki Kawerau, “i timata tēnei kaupapa i runga i te aroha, ka whakatūhia e mātou tētahi rōpū rangatahi nō Tūwharetoa kia tiro atu ki te whakawhānui i tētahi kaupapa pēnei, ā, ka tahuri ki a Ōranga Tamariki”. Tokorima ngā rangatahi mai i Te Moana a Toi me Ōpōtiki kei te noho ki konei mo te wiki mā tētahi tikanga wānanga, nā Tūwharetoa ki Kawerau te kaupapa i whakarite me te taunaki a Ōranga Tamariki. Mo Shaun Brown o Ōranga Tamariki “ma rātou tonu hei ārahi i te kaupapa, ēhara mā mātou te kī atu me pēnei, me pērā, ā, e kite nei ngā hua”. Ko tētahi o ngā wāhanga o te kaupapa ka whai wheako hōu. I tēnei i haere te tira nei ki Te Puia ki Rotorua, he wā tuatahi tēnei te tae atu ki tētahi wāhi pēnei. Ko Matetu Mihinui tētahi o ngā kaiako mo ēnei tama, e ai ki a ia “mo tēnei wānanga, ka ruku hōhonu ki ngā uara me ngā mātāpono i te mea, ko tāku te mātāpono te mea tuatahi te tuapapa, ko te tikanga me te kawa kei runga noa ake i te mātāpono”. Nā ngā pirihimana ēnei rangatahi i tono atu ki te kaupapa ā ko te āraitanga tē aronga matua. “Me aro kē tātau ki te haukoti i te hunga rangatahi i mua i to rātou taka ki roto i te ara hē, na te mea ko tātau ka whai hua. Ki te uru rātou ki roto i tērā tūahua he uaua ki te puta” koinei to Tom Brooks o te tari pirihimana. Koinei te tuarima o ngā wānanga tikanga ki raro i tēnei tūhonotanga.