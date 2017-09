Mā te hunga tōtara wāhi rua pea e tohu ko wai ka tū hei māngai mō te rohe pōti o Tāmaki Makaurau

Mā te hunga e hanga tōtara wāhi rua ana pea e tohu ko wai ka tū hei māngai mō te rohe pōti o Tāmaki Makaurau.

E ai ki ngā kohinga pōti o Whakaata Māori ko tēnei te rohe pōti tino tata o ngā tūru Māori e whitu.

Labour's Peeni Henare is ahead on 46.0% as the preferred candidate. The Māori Party's Shane Taurima chases on 32.6% with the Green's Marama Davidson in third on 21.4%.

Ko Peeni Henare o te Rōpū Reipa kei mua mā te 46.0%. Whai muri mai ko Shane Taurima o te Pāti Māori me te 32.6% , ko tā Marama Davidson ko te 21.4%.

"Me mihi atu ki te hunga e tautoko nei ana i āu, ēngari ko te kī atu kotahi wiki e toe ana! Nō reira me ū tonu mātou ki ngā mahi e mahia nei ana e mātau ki runga i ngā huarahi ki roto o Tāmaki," e mea ana a Henare.

Heoi anō , mā te hunga tōtara wāhi rua pea tēnei tūru e tohu.

Ki Tāmaki-Makaurau, he nui ngā kaipōti pakeke kei te āta whiriwhiri tonu ko wai tō rātau tangata. Ko ngā taiohi tērā e āhua rangirua ana, ā, ko ngā pakeke te hunga kaha ki te pōti.

Ēngari ki Tāmaki Makaurau, ko te hunga rangirua e 17.6% o ngā kaipōti i waenga i ngā tau 35-44; e 19.6% mō te hunga 55-64 me te 15.9% mō te hunga 65+.

Mēna ka aro taua hunga ki a Shane Taurima, ki a Marama Davidson rānei, ka anga pērā pea te tūru.

"What this poll does show is that voters are still unsure where to go, which is why we have taken our campaign to another level because we've got to get out there," tā Taurima.

Kia tātaitia te hunga e pūmau kē ana o rātau whakaaro, ko Peeni Henare te kai mō ngā taiohi, mō ngā kaumātau hoki me te tautoko 45.5% i waenga i ngā tau 18-24; e 30.4% mō te hunga 25-34 me te 50% mō te hunga 65+.

Ko tā Taurima ko 18.2% i te hunga 18-24; he wāhi paku nei e whai oranga ana me te 34.8% i te hunga 25-34 me te 40.5% i te hunga 65+.

Ko Davidson tērā kei te hūrōtia e ngā taiohi me te 36.4% i te hunga 18-24, e 34.8% i te hunga 25-34 me te 9.5% i te hunga 65+.

"That’s good. I’m focused on getting the party vote," tā Davidson.

Ki te Pōti Pāti, ko Reipa anō te hiahia a ngā kaipōti o Tāmaki Makarau me te tautoko 47%.

Kei muri te Pāti Māori me te 14.5%, ko tā Nāhinara ko te 12.6% me Aotearoa Tuatahi e kai puehu ana me te 12.1%.

Kāore anō kia pau katoa te hau o te Rōpū Kākāriki me tōna 11.3%. Ko tana pōti pāti ki Tāmaki-Makaurau te whika teitei o ngā rohe pōti Māori katoa.

Ko te kohinga pōti o Tāmaki Makaurau i whakahaerehia e Reid Research i te 12 o Hōngongoi ki te 5 o Mahuru, ā, e 400 kaipōti e uiuitia, ko te whaitua hē e 4.89%.