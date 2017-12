Kei te whanake haere te kaupapa o Māori Movement, me te aha, kua tū te wānanga tuatahi ki Tāmaki Makauarau. Ko te manako ia a te kaiwhakahaere a Ngārino Te Waati, mā ēnei momo mahi e piki ake ai te hauora o te iwi Māori ki taumata kē, e Māori ake ai ngā mahi ā rēhia hei huarahi e kaupare atu ai ngā haumate me ngā mate whakamomori anō hoki.

Mā ngā Mahi a-Rēhia e tūhono ai te tangata ki tōna ahurea Māori.



"It got me back to my roots of being Māori, made me proud to be Māori, because I've grown up not being proud to be a Māori and yeah they just really opened that up for me."

He kaiwhakangungu hauora a Leanna Tarawa-Cooper ki te whare whakapakari o Discipline Performace. Ko tāna, nā tēnei wheako ka whakauru atu ia ngā momo nekeneke nei ki wāna mahi katoa.

"I want to normalise it more, I want people like me and Pākehā people of all different cutlures to have the same feeling as me and to accept it to be like wow this is actually cool."

Ko tā te kaiwhakahaere a Ngarino Te Waati he mahi whakatenatena i te hauora i waenganui i a ngā iwi Māori.

"Ehara au i te pouri engari e hia kē ana au ki te whakatika i ngā momo āhuatanga o ngā tāngata e mate momona ana ngā tāngata e whakamomori ana mō te hinapouri, tērā o ngā momo āhuatanga e tūkino ki roto i a tātau te iwi Māori."

I haere tawhiti mai a Jana Hura i Ruatōria, ki te kapo i ngā kai hei whāngai atu ki āna akonga ki TKKM o Te Waiū.

"Kua tae mai au, māua ko taku hoa, ki te whakakī me kī i tā māua kete kia whakahoki atu ki te kāenga, ki te whakapakari i te āhua o ngā mahi ā Rēhia i/o te ao Māori i waenganui i wā tātau hunga tamariki i te hapori o Ruatōrea."

Hei tāna ka nui ngā hua ki ngā rangatahi me ngā tamariki.

"Ko te whakapakari pea i tā rātau whakaputa i tō rātau ake auahatanga. Kia māia te tū kia pakari te tū kia kaua e noho whakamā ki te whakaputa i tō rātau ake mana motuhake, Ngāti Poroutanga ki te tihi o ngā maunga o Tikitikiorangi."

He wānanga anō e whakaeke mai ana, ko te wawata ia a Ngārino Te Waati kia kawea, ki te ao whānui.