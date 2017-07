Kus tohia ngā kaihautu waka e hoe ana ki Kānata

Ko Noel Woods rāua ko Tuparahuia Pita te tokorua ka hono tahi atu ki te iwi taketake o Grand Ronde i Kānata ki te whakakanohi i te iwi Māori i te kahupapa Tribal Canoe Journeys rua mano, tekau mā whitu ki British Columbia.

He haerenga nui o te tini me te mano o ngā iwi taketake, he hononga ahurea anō hoki.

E ai ki a Pita, “Ko te mea nui mo tenei kaupapa ara te tuhonohono nga whanau waka o Aotearoa ki nga whanau waka o te ao.”

Ko Noel Woods rāua ko Tūparahuia Pita tēra kua kōwhiria e Toi Maori ki te tira haere o Tribal Canoe Journeys me te iwi taketake o Grand Ronde. He kaihautū waka nō te Whanganui a Tara a Noel rāua ko Tuparahuia, ā, he ringa tōhau nui i ngā mahi hoe waka a ō rāua hāpori.

Hei tā tētahi Kaitoi Māori a Tamahou Temara, “Kua roa ke au e whai atu ana i nga kaihoe o roto o Waiwhetu Tainoa ki nga kaihoe hoki o roto o te Whanganui a Tara. Koinei tetahi o nga mahi a Toi Maori he tiro atu kowai ra nga tangata tane mai wahine mai e to tika ana ki te hari atu ki ra wahi, ki te hono atu ki nga iwi o reira.”

E ai ki Pita, “Ko tenei taku wa tuatahi ki Amerika a te wa tuarua mai i rare atu au mai Aotearoa noreira ahua mataku engari tino hiahia ana au ki te haere noreira ahakoa te mataku ka haere tonu.”

I tīmata te kaupapa Canoe Journeys i te tau 1989 ki te whakaora i te tikanga tuku iho o te haereere, ā, he kaupapa whakahirahira mā ngā iwi taketake o te ākau o te marangai-mā-uru.

“Ko te iwi e whai nei matou mai te tau rua mano ma iwa ko te iwi no roto o Portland Origin, ko te iwi tenei o te Grand Ronde. Na ratou hoki te pohiri ki tae a tinana atu etahi o a matou kaihoe ki reira.”

Ka kaikapua atu ngā manu miti tai nei ki Vancouver hei te 29 o Hongongoi.