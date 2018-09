Kua whiwhi a Leilani Walker i te tohu Tākuta

He tohu tākuta nō Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau te whiwhi a Leilani Walker mō te tākuta rapunga whakaaro mātauranga koiora. I te rangi nei i tū ake ia ki te whiwhi i tana tohu, ko te korowai o tōna koroua rongonui, o Tākuta Ranginui Walker, e mau ana ki ōna pokowhiwhi.

He ngārara, he weriweri, he kaiwhakamataku i te tangata, heoi ki tēnei uri o Te Whakatōhea, kei te pūngawerewere te māramatanga mō te taiao.

Ko tā Leilani Walker, "Ki tōku ake whkāro he atāhua ki ahau nei ko ngā pungāwerewere me ngā ngāngara he turanga motuhake tō rātou i te taiao whānui engari kaore anō tātou kia whai māramatanga mō rātou. Ki ahau anō ki te hiahia tātou ki te tiaki pai ai i te taiao me matua mārama tātou ki ōna āhuatanga katoa."

Kua whai tohu Tākuta Rapunga Whakāro Mātauranga Koiora a Walker, he wāhanga ako he tokoiti ngā kanohi Māori.

Ko tāna, "He tokoiti noa iho kei ngā taumata teitei, kaore au i te kite i te tokomaha o ngā kānohi Māori,e mōhio ana ai ki ētahi ā he tino rawe rātou engari me pono te kōrero he rua rua noa iho i te wāhanga whakaatawhai mātauranga koiora hoki, he tokoiti o ngāi Māori ki ērā wāhanga ako."

Ā e kākahutia ana ia ki te ōhāki a tōna karani pāpā.

I whakakōpani a Walker me tēnei kōrero, "Ko tēnei koroka ko tōna whakareretanga nō tōna tākutatanga i te tau whitu tekau, ko tāna ki ā mātou ko te mokopuna tuatahi ka whiwhi i tōna tohu tākuta ka taea te whakamau i tōku koroka, ite mea hoki he Māori nō te reanga tuatoru e wānanga ana ki te whare wānanga I whakapono au he wāhi ahuru tēnei mōku nōreira ahakoa te tokoiti o ngā kānohi Māori ka kitea he turangawaewae tonu mōku."

Ko tā Walker ka rangahau tonu ia i ngā pungāwerewere o aotearoa kia mōhio marika rawa atu ia i ōna painga i ōna hua hoki.