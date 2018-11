Kua whānako ngā kōrere kapa wai o tētahi kōhanga ki Rotorua

Kihae ngā tauira me ngā kaiako o Te Koutu kōhanga reo i tae ki te tari i tēnei rā na runga i te waipuke. I ngā rangi okioki i kite ake kua whānakohia ngā kōrere kapa wai e hono ana i to rātou whare ki te waiwera. Kua whakatūhia e ngā pirihimana he whakatewhatewha mo tēnei mahi. Kei te kati te kōhanga o Te Koutu i muri i te tāhae o a rātou paipa wai. Hei tō Wendy Biddle, kaiwhakahaere o te kōhanga “tino pouri taku ngākau, na te mea, karekau te kōhanga i te rā nei”. E ai ki a Wendy Biddle i kitea e rātou i te ngaro ngā paipa i ngā rangi whakatā. “Kāre mātou kia tino mōhio, nō hea, wērā kapa i ngaro atu ai. Na wai ngā ringa i whānako i ngā kōrere wai, engari ki a mātou i roto i te kotahi marama” koinei tō Kingi Biddle, kaitautoko o te kōhanga. E noho ana te kōhanga reo i muri i te marae o Koutu ā i puare i te tau kotahi mano iwa rau waru tekau ma rua. E ai ki a Kingi, kāre anō rātou kia kite i tētahi tahae pēnei i ngā tau ki muri. “Ki a mātou ko te wāhi o Te Koutu nei, he wāhi whānau nei, he papakainga ki te nuinga o mātou, engari na te mīharo, te ohorere o mātou, ki tētahi tangata, ki tētahi ringa whānako i ngā kōrere wai”. Ka tūwhera anō te kōhanga āpōpō.