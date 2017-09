Kua whakawātea te ingoa o te poropiti a Rua Kenana ēngari e wāhirua tonu ana ngā uri whakaheke

Ahakoa te hiahia a te Karauna kia tuku he rā whakapāha mō Tūhoe me te whakawātea i te ingoa a Rua Kenana mō ngā tinihanga hāmene i utaina ki runga i a ia, e tōtara wāhirua ana āna uri whakaheke.

E ai ki te pūrongo a Taroi Black, ko te pātai a ētahi i hea rā ngā mema pākēhā o te Karauna i tēnei rangi.

He katinga tēnei whakaaetanga o ngā tau kotahi rau mā tahi i waenga i a Tūhoe me te Karauna.

Hei tā Pou Temara, "Ka mahue ake i a mātou te ao o whakapata, ka mahue ake i a mātou ngā taumahatanga o te kotahi mano iwa rau tekau mā ono ki koneki, ka mahue ake katoa ērā, kua wātea a Tamakaimoana, kua wātea a te Iharaira te anga whakamua."

Heoi ano kei te mau tonu mamae mai mō te urutomo ki Maungapohatu i te tau kotahi mano iwa rau tekau mā ono mō ngā uri a Rua Kenana i ēnei rangi.

E mea ana tētahi uri o Rua Kenana a Dan Hiramana Rua, "Me kī kei te ahua rangirua pea te whakaaro na te mea kua tae mai tō tatou minita Māori a Te Ururoa ki te hiki i tēnei kaupapa. Ko te āhua kē hoki ehara kē māna tēnei kaupapa, arā mā te minita a Finlayson."

I puta te wero a te mangai kōrero o Te Kīngitanga a Rahui Papa mō te kore whai wāhi a te Karauna ki ēnei momo hui.

Ko te urupare a te Minita Whakawhanake Māori a Te Ururoa Flavell, "Tōna mutunga, koira te hiahia a te whānau engari tē tāea te āhuatanga i tēnei wā engari e tika ana kia hāere mai te karauna, pākēhā mai, minita mai ki te whakatutuki i ngā kaupapa pēnei i tēnei."

Kei roto i te kawenata hou te wāhanga a te Karauna mō te whakaae ki ngā mahi hara mō te parekura ki Maungapohatu me te mauhere i a Te Rua.

E mea ana a Flavell, "Ko te kōrero i puta mai i te marae i te tau kua hipa ake, kia ukui katoa ngā uauatanga ngā taumahatanga ki te iwi. Koinei i haere mai ai, koinei ahau i tae mai me te tatau pounamu o te karauna ki te kī atu a tēna kua tutuki pai tēnei wāhanga."

Mō te Koromatua o Whakatane a Tony Bonne me anga whakamua ngā ao e rua Māori mai, Pākehā mai.

Hei tā te koromatua a Tony Bonne, "Well it’s basically recognising what has happened in the past and they can get their apology and for me it is actually working with them to move forward because yes, there has been a lot of things done wrong in the past and we're going through an era where we're recognising those and then we have to move forward as one people."