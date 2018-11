Kua whakatū tētehi wāhanga kāwantanga Whare Māori hōu

Me whai whakaaro te wāhanga kāwanatanga hōu o Whare Māori ki ngā tikanga Māori kia tau pai ai te noho i roto i ngā whare.

Koirā te tohutohu a te heamana o te marae o te Puea, a Hurimoana Dennis, me te aha anō me nui ake te pūtea kia tutuki ai ngā hiahia o ngā whānau Māori.

Hei tā Hurimoana me hāngai te wāhanga Whare Māori hōu ki te ture me ngā tikanga Māori.

“Kaua e tuhituhi ētahi ngā pānui Pākehā anake. Ko te wairua te take, ko te mauri o ēnei policies, pūnaha he Māori,” i mea

Ā, ko te kītaurangi a Minita Phil Twyford kia whēnā te tirohanga i raro i te mana o te Minita tuarua hōu o Te Tari Hanga Whare Whanaketanga Taone, Whare Māori a Nanaia Mahuta.

“It's all about ensuring that our general housing policies deliver the goods for Māori and that we are developing tailored policies specifically to address Māori need and aspiration,” i mea atu ia.

Tekau mā rima miriona tāra te tahua pūtea ka tuku hei āwhina i ngā kaupapa hanga whare whānau i te hapori, me te pūtea hōu e rima ira waru miriona hei whakatikatika i ngā kāinga, hei whakawhanake i ngā pūtea ā te whānau anō hoki.

“Ki ahau nei he iti iti te pūtea engari ki ahau nei anō, ko tēnei te tīmatanga,” te kupu a Dennis, “ko te manako kē te tūranga hōu o te Miniata a Nanaia.”

E kaha tautoko ana te marea kua riro mā Nanaia Mahuta te wāhanga hōu o Whare Māori e kōkiri, wheoi kei te mohio te minita he nui noa ngā mahi kei te aroaro.

“Ka whakaaro ake ki ngā tāngata kore kāinga tatū atu rā ki a rātou e hiahia ana ki te whiwhi ki te hoko i ā rātou nei kāinga he nui ngā kaupapa kei waenganui,” i kī atu a Mahuta.

Ka whakawhanaunga atu ngā apatono ki te taha o Te Puni Kōkiri me ngā rōpū hanga whare Māori āpōpō hei whakakapi i te huinga rā.