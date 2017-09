Kua whakatakotoria e ngā take o te pōti o te kore pōti rānei ki te atāmira o Ngā Manu Kōrero

Kua tae atu ngā kura tuarua hurinoa o te motu ki te whakataetae o Ngā Manu Kōrero ki Ngāmotu.

E ai ki tētahi o ngā kaiwhakawā, ki a Wena Tait, ko te kōwhiringa pōti i tēnei tau tētahi o ngā kaupapa nui, ā, he aha te hua o te tuku, o te kore rānei e tuku pōti.

Ahakoa te kaha o te ua, muia tonu ana te wāhi nei e te tāngata.

Ko tā Petera Hakiwai tētahi o ngā kaimātakitaki, “He oranga ngākau ki te mātakitaki ki te whakarongo ki ngā whakaaro o ngā taiohi. He tino pai ki au ngā tū ohorere, ngā kōrero tene na te mea ka kitea te tino o ngā tino o ngā taiohi i roto i tēnā ahuatanga.”

Kua tae mai ngā kura tuarua o te motu me te whainga kia whakatenatena i te whanaketanga o ngā pūkenga me te māia hoki o ngā tauira Māori ki roto i te reo Māori, reo Pākehā hoki.

“Ko te nuinga kei te here i te take poti ia rātou kōrero na te mea ko tēnā te take e rere ana i tēnei wa. He take pai te here i roto i to kōrero na te mea e kōrero e pa ana ki anamata me te reanga whai muri hoki,” tā Arihia nō Nga Puna o Waiorea.

E ai ki te kaiwhakawā ki a Wena Tait, ahakoa kaare ngā kaupapa kōrero i te hāngai pū ki te pōti, kei reira tonu ngā whakaaro o te pōti ki roto i ngā kauhau a ngā rangatahi.

“Kei te whiua mai ngā tamariki nei i mua i te minenga, ēngari me tā rātou mārama pai ki te āhua o te ngoikore me te kore haere ki te pooti me te maumau taima. Ko tētahi o ngā kaupapa hoki, ki te kore koe e poti kaua e amuamu mai. koina tētahi o ngā kaupapa e taketeketehia ana mātou ngā pakeke e ngā tamariki nei.”

Ka haere tonu te wāhanga o Rawhiti Ihaka me Tā Turi Kara āpōpō.