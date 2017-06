Kua whakaroa anō te whakatau kerēme o Ngāpuhi

Kua whakaroa anō te waka whakatau kereme o Ngāpuhi whai muri i te tohutohu a pirimia Bill English ki a Te Kotahitanga me Tūhoronuku, ka huri tuarā te karauna ki a rātou kia kotahi raano te hoe a te iwi.

I pohehe Te Kotahitanga o nga hapu o Ngapuhi kua tata atu ki te mutunga o te araroa e tatu ai o ratou na kereme tiriti i mua i to ratou hui ohorere me te pirimia i te Rahoroi.

Engari he whakatau tēnei he tautokotia ana e te rōpū o Tūhoronuku e puriti tonutia ana i te mana whakatatu i ngā kereme tiriti o Ngāpuhi.

Hari katoa au i tērā āhuatanga i te take kua roa kee a wai rānei e arai ana i te hikoi o tēnei take. Nā i pēnei anō te kii a te pirimia ko te whirinaki atu au kia koutou ngā kaiarahi ia Ngāpuhi kia tutuki tēnei kaupapa.

E mea ana Te Kotahitanga kua tautokotia e e ngā hapū pau te kaha ko te purongo o Maranga Mai hei ara whakamua. Engari kua raru te whakaotinga mai o te kaupapa i te aranga ano o te heamana o Ngāpuhi a Sonny Tau mai i tona takanga ki te hee.

Hei tā Hone Sadler, "Horekau kee he raruraru ki au i te mea kua tukuna ma Ngāpuhi anō wana take e kōrero. Kua roa kee mātou e mea ana kei a mātou to mātou ake rangatiratanga. Nā pēhea atu i tu atu i tērā ka tukuna mai ma mātou anō mātou e tohutohu ma mātou anō mātou e whakarite. Nā koia ko taku hari."

Kahore anō kia puta he kōrero okawa i te kawana mō tēnei whakatau aa e taria ana kia hoki kōrero mai ngā tari o te Pirimia me te Minita Take Tiriti.