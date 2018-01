Kua whakarewa i a Kiing Tuheitia tētehi Paepae Māngai ā Iwi hōu

He ohu ā-iwi Māori kei te whakatūria ki te rohe o Waikato, ko te whāinga ia, ko te whakaheke iho i te rahi o ngā māori kei rō whare herehere. Kei te horapa whānui taua kaupapa huri noa i te motu. Ka aro atu te ohu nei ki te whakapapa, ki ngā whānau, ki ngā utunga me te oranga o ngā mauhere kia mōhiotia ai i ahu mai a rātou mahi hara i hea.

Ka noho tētahi māngai o te tari pirihimana, tokorua nō te hapori me tētehi māngai mō te Kiingi Māori.

He hoahoatanga ā hapori te kaupapa i waenga i Te Kōhao Health me te tari pirihimana. Waihoki, e taunaki ana te tari o Kiingi Tuheitia, otia nā te hōtaka i whakarewa.

“Ko te mea nui i te āwhina nei te tautoko nei i te hiahia, te awangaawanga ka tae āwhiowhio nei tonu kei roto i te Kiingi, e kore e pai te kitea nei te tokomaha o ngā Iwi, ngā iwi Māori me ētahi o rātou o Pacifika, kei roto i ngā whare herehere o te motu,” i mea atu a Glen Tupuhi, mema hapori o Te Paepae.

I ngā tau e toru kua hori, i whakatū ngā Paepae ā Iwi ki Waiwhetu, ki Tūranganui a Kiwa, ki Te Mānuka o Hoturoa me Te Waipounamu. E ai ki te kaikomihana tuarua o te tari Pirihimana, ki a Wally Haumaha, he nui ngā hua kua puta.

“And the success of these three pilots has been significant in reducing the number of Māori offenders in the age bracket between 17 to 25-year-olds,” i kī atu a Haumaha.

“We’ve had 11.9 percent reduction in Māori reoffending.

Tae noa ki te marama o Hune, e rua mano tekau mā iwa, e whā ira rima miriona tāra kua tohua mō ngā paepae e tū nei me ngā mea hōu. He whakatutukinga tēnei i te whāinga o te kāwanatanga ki te whakaiti i ngā mauhere Māori i te toru tekau ōrau, hei ngā tau tekau mā rima. E hiahia tonu ana te kāwanatanga ki te mahi ngātahi me Te Kiingitanga.

“E mahi tahi ana mātou o te kāwanatanga me Tainui,” i kōrero atu te Minita o Ara Poutama Aotearoa, ki a Kelvin Davis.

“Kua hainatia te kāwanatanga Kirimana i waenganui i te kāwanatanga me Tainui. Ko tāku hiahia kia pērā tonu ki ngā iwi wētahi iwi atu.”

Ka mutu ka whakatūtū haere te hōtaka nei ki ngā rohe tekau mā toru huri noa i te motu hei ngā tau e haere ake nei.