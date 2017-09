Kua whakarewa ake te Pāti Māori i ngā kaupapa here mō Tāmaki Makaurau

He kotahi wiki e toe ana ki te Kōwhiringa Matua, ā, kua tūwhera te Pāti Māori i ngā kaupapa here mō Tāmaki Makaurau, inā ka riro i a rātou he tūnga ki te tēpū o te kāwanatanga i te Kōwhiringa Pōti.

He pakanga whai pōti ki te rohe o Māngere, ēngari e whakapono ana te kaitono a Shane Taurima o te Pāti Māori i tau tōna karere.

"Make it Shane Taurima, make it Māori, so that we can make it happen," e mea ana ia.

Ahakoa te hoihoi, nga hūrō kaitautoko Reipa hoki, tekau mā whā ngā oati i puta e Taurima, he taone reo rua, he rima miriona tāra ki Marae Ora, Whānau Ora hoki, he rua tekau miriona tāra ki te pūtea whenua Māori hei whakatū whare marae, papakāinga hoki, me te rima rau o ngā whare papori ki te tonga o Tāmaki.

"Ki te hoki atu anō mātou ki Te Whare Paremata ki te kāwanatanga hoki ānei ngā mahi nui ka oti i a mātou ā ngā tau e toru e haere ake nei."

Ko tā Taurima hoki ka whakakore te utu whai tākuta mō te hunga i raro i te tekau mā waru tau te pakeke, ka whai tūnga mahi motuhake hoki te rangatahi, ka whakamātau hoki tētahi utunga mō Tāmaki.