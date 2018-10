Kua whakanuia tētehi pou whirinaki Māori e 98 te pakeke ki te pine a te Kuini

He uri pākeha, he pou whirinaki mā ngā Māori i wehe i ō rātou pā kāinga ki te kimi mahi i roto i ngā tāone, mā te hunga hoki i taka ki te hē, i mauherea.

Ko May Mackey tēnā, e iwa tekau mā waru ngā tau, i whakanuia ki te pine a te Kuini i te rangi nei, mō āna mahi ki te tautoko i te hunga mauhere.

Ahatia kua tata eke te ruruhi nei ki ngā tau kotahi rau, wheoi, he rōreka tonu te reo o te kaitātaki tira pūoro o mua, kaiwhiwhi ki te tohu a te Kuini.

“Elated because I've had my family around all day and that wonderful ceremony just quite, non-showey,” i kī atu ia.

Kua whakamānawatia te ruruhi mō ngāna mahi atawhai i te hunga mauhere i ngā whare herehere Paremoremo me Maungawhau i ngā tau waru tekau mō ngā tau e toru tekau.

Hei tā te minita o mua i te whare herehere o Paremoremo, he whakarangatira hoki tēnei i ngā mahi nā rāua ko tōna tāne a Dave Mackey i pīkau.

“He āwhi he tiaki he manaaki ngā mea ka taka i te raruraru, ko rāua kē i tērā taha o ngā mea taka ana ki te raruraru,” i mea atu a Wally Hayward.

“Pou katoa ngā rā ngā marama me ngā tau i mahi rāua i tērā mahi.”

Ko te hāpai i ngā rangatahi Māori ō rāua tino whai, i noho rāua ko tōna tāne hei poutiaki i ngā wharenoho i Tāmaki Makaurau mō ngā mea tuāwhenua e whai mātauranga, pūkenga mahi ā-rehe rānei.

“Ko au he Pākehā rā, nō Te Waipounamu, down in the South Island, but I fitted in perfectly, because I always had a yearn for something in that direction.

Hei tā Hayward, he tino rangatiratanga tiaki a May i ngā tamāhine, kōtiro, pakari noa, mārena noa.