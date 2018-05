Kua whakamoea te kaiwaiata Māori a Carl Perkins

He tohunga a Carl Perkins ki te whakangāhau i ngā iwi huri noa i te ao.

Ko tā tana tamaiti a Te Omeka Perkins, "Āe, inā te pouri te kite i a pāpā e taka pēra ki raro engari ra he pai tonu i te mea kua oti te mamae. I tēra marama he tino uaua te kite, te mātakitaki hoki i ā ia, āna mā te runga rawa ia e manaaki."

I ārahi haere a Carl Perkins i te ao rekereke ki Aotearoa nei. Ko ia tētahi o ngā mema hōnore o Herbs, ā, ko ia hoki tētahi o ngā kaitito o te waiata rongonui, Long Ago.

Ko tētahi o ana hoa pūmau a Tigilau Ness tētahi o ana hoa maha i tae atu ki Te Puke marae ki te whakaporoporoāki i a Perkins.

Ko tā Ness kōrero, ko te aroha o tētahi ki tētahi te pūtake o āna waiata, kia tu pakari te tangata, kia mōhio ki tōna tuakiritanga, kia tu tangata hēoi me aroha te tangata ki te tangata koira tana tino kauhau ki te iwi.

I whakatu a Perkins me ana tama a Te Omeka me Isaiah i te rōpū House of Shem. I te mahi tonu i tā rātou kōpae Māori tuatahi ka puta ki te motu i tēnei tau tonu.

Ko tā Perkins anō, "E whakapono au ko tāna e hiahia nei kia haere tonu mātou ki te kauhau i te rongopai, ki te whakatenatena i te iwi, kia whakatairanga ake i nga kupu o te maungārongo, o te aroha ā me te kōtahitanga."

He ai ki tē tahi o ana hoa pumau a Kereama Pene, "He momo a Carl. He nui tana aroha mo te whakapono Rastafarianism, i whai ia i ngā Matāpono na Bob Marley me ētahi atu kaiwaiata. I tāpirihia ko tana mōrehutanga ki roto i ngā tīkanga Rastafarian."

I whānau mai i Raetihi, he tino pononga a Perkins i te Haahi Ratana.

Ko tā Andre Meihana o Te Haahi Ratana, "Ko te wā i tu ai ia hei apōtoro wairua o te haahi Ratana he mea awhina i ā ia ki te tuku i te aroha me te rangimārie koira tāna i kōrerotia i waiatatia hoki."

E mahue mai ki muri ko tōna ipo ko Denise me a rāua tama tokorima.