Kua whakamaori a Matafic i tēnei te wiki o te reo Māori.

Ko Matific he rauemi kēmu whakaako pāngarau e kaha hāpono ana ki te whakapai ake i ngā aromatawai a ngā tauira. I te rā nei e wātea ana puta noa i te ao i ngā whenua wha tekau ma ono, i roto hoki i ngā reo taketake rua tekau mā whitu arā kua reo Māori inaianei.

Ka āhei ngā tauira a Matific ki te whakauru i te reo Māori i te marautanga.

Ko tā tēnei uri o Ngāti Maniapoto, Ngāti Tahu, Ngāti Whaoa ā ko ia hoki te hunga i whakamāori mai a Matific a Hemi Kelly, "He hōtaka, he kēmu e whakaako nei i te pāngarau ki ngā tamariki ma roto mai i te ngāhau me ētahi kēmu pāhekoheko. Ki ahau koira te huarahi e rata mai ai ngā tamariki ki ngā kaupapa pēnei i te pāngarau, i te pūtaiao, he nui ngā akoranga."

E whakatenatena ana te hōtaka nei i ngā tauira Māori mai, tauiwi mai hoki ki te kōrero me te wānanga i te reo.

Ko tā Kelly anō, "Ko te reo o te pāngarau he reo atu anō tērā nōreira he nui ngā akoranga, i te wa i mahi au i tēnei mahi ehara i te mea he uaua engari i te wa e whakamāori ana me āta whakāro ki te nohonga o ngā kupu i roto i te rerenga."

He rauemi a Matific hei whakapiki ake i ngā whakataunga, kia whakatuturu ngā tauira i ngā kaupapa ako mai i te tāpiri, mahi wehewehe me ngā wāhanga tatauranga.

Ko tā te kaiwhakahaere ā motu a Charlene Macrae, "Ko te tuatahi e noho pono tuturu rawa atu i tā mātou whakapae hei whakarato i nga tauira kia whai wāhi atu rātou ki enei rauemi penei i te Matific. Ko te aronga matua o Matific ko tōna tikanga, me te whāngai he māramatanga, ā ko te mea nui hei whakaweawe pai i ngā whakāro mo te ako pāngarau."

Ko Te Kura Kaupapa Māori o Te Ara Rima ngā toa o te whakataetae Matific i tēnei tau, i haukerekerehia e rātou i ngā kura nō Aotearoa Ahitereiria hoki ā e hīkaka ana ngā tamariki ki te tākaro i tēnei hōtaka ako pāngarau i roto i te reo Māori.