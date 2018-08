Kua whakakore ngā rātonga kaitiro matewhawhati ki Taranaki

E whakarikarika ana te iwi o Ngāti Ruanui i te whakakorenga pea o ngā mahi titiro mate whawhati ki to rātou na rohe. Ko tā Ngāti Ruanui he whakaiti tikanga Māori te mahi a Te Manatu Ture.

Ko tā Ngāti Ruanui ki te tuku ā rātou tupāpāku ki rohe kē atu he tino taumaha ma te kirimate.

Ko tā te kaiarataki o Te Runanga o Ngāti Ruanui a Debbie Ngarewa-Packer, "Mehemea ka mate ohorere tētahi a mātou whanaunga ā he nui o ā mātou whānau kua whēako i tērā, e kore ai mātou e mōhio me pēhea te anga whakamua, ko wai ka hua ko wai ka mōhio kei whea te awhinatanga tika ma ngā whānau."

He ai ki tētahi whakataka-tupāpāku he momo raru tēnei kei te pakangatia ki rohe kē atu o te motu.

Ko tā Kelly Judkins o Hardings Funeral Services ki Hawera, "Whakaora mai anō ngā rātonga mate whawhati ki rō Taranaki, ki Turanga hoki. I rongo au e ngana ana a Whakatū ki te tiaki i ā rātou rātonga. Me whakārohia i tōna tawhiti e ono haora te roa mai Whakatū ki Otautahi a e whakamahi ana rātou atu i te kotahi rau ngā tupāpāku i a te tau nōreira he nui ngā mahi a rātou ka riro ki rohe kē."

Ko tā Packer anō, "He mea mīharo i ngā wahanga katoa o te hauora hei ngā wa e noho pani ana hēoi me whakamana i te whānai i aua wa otira hei te wa ka mate ohorere tētahi ka rongo i te tino ngau ō mate i te mea kua kore he mana e titia nei ki te whānau. Ko te mea nui ki a mātou kua kore kau he wahanga kōrero ma mātou mo tēnei take ki roto i te rohe o Taranaki, nōreira i ohorere katoa mātou."

I tuku tono atu mātou ki te Poari Hauora ā-Rohe o Taranaki ki te rapu ake he aha i kore ai rātou i whai kia whakahōu i te kirimana, engari auare ake.

Ka whakatau Te Manatu Ture i ngā wāhi kaititiro matewhawhati mo te rohe o Taranaki hei te tuatahi o Mahuru.