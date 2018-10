Kua tūtohua kia rua ngā ingoa mō te rohe

Kei te maioha atu ngā iwi o Tūranga Nui a Kiwa i te tautoko a Ngā Pou Taunaha o Aotearoa kia whakamanataia te ingoa taurua o Tūranga Nui a Kiwa Poverty Bay.

Ko tā Wirangi Pera o Te Aitanga-a-Māhaki, “Ki a mātau he mea mīharo tēnei kua hoki anō ki te ingoa tahito i mōhiotia e tātau ko Tūranga Nui a Kiwa.”

Na Kapene Kuki te ingoa Poverty Bay i tuku i ana haere i te tau 1769, ara ko tana whakatau, karetahi he hua ki ā ia ko tona ope. Heoi te ingoa Turanganui a Kiwa e whakapapa ana ki nga matua tipuna taketake o tēnei whenua.

“I ahu mai mai i a Paoa, Paoa rāua ko Kiwa, ka heke mai ki a mātau koia rā te whakapapa o mātau o Te Aitanga a Māhaki, me kī me rongowhakaata me Ngāi Tāmanuhiri,” tā Wirangi Pera.

Nō te tau 2013 tuku ai ngā tamariki o Te Kura o Kaitī tētahi petihana ki te kaunihera, arā, 2500 ngā waitohu i whakahau kia whakamanatia te ingoa tūturu. Nō te tau nei tautokohia ai tērā tono e Te Kaunihera o Te Tairāwhiti.

Koia tā te Koromatua o Te Kaunihera o Tūranganui a Kiwa ko tā Meng Foon, “Orite i te maunga Taranaki Mt. Egmont, i taua wā i tāpiri nei te ingoa Taranaki he nui ngā amuamu kei waenganui rātau, e ta, ināianei kāre mātau rongo ake ki te ingoa o Mt. Egmont.”

Neke atu i te 600 nga tāpaetanga i tukuna ki Ngā Pou Taunaha o Aotearoa, he hauwhā i tono kia mau tonu te ingoa poverty Bay, he hauwhā i pīrangi kia whakamahia ko Tūranga Nui a Kiwa anake, he hauwhā anō i tautoko kia whakamahia nga ingoa e rua, ā, ko te toenga i noho taiapa, kāre ranei i mārama.

Hei tā ētahi mema o te takiwā:

“So blessed to live in Gisborne with our Māori culture and how prevalent it is I think it's really important to have that shown in our name as well.”

“I think it's a great representation of Gisborne's true history.”

“To finally recognise its true name Tūranga Nui a Kiwa.”

Ko tā Wirangi Pera, “Nō reira ko tēnei rā te wero ki ētahi atu huri noa i Aotearoa e aha ana kōtou ki ngā ingoa a kui mā a koro mā.”

Ki te whakaaetia, ka whakamanatia ōkawatia e te kāwanatanga, e ngā mana ā rohe me ngā mahere whenua anō hoki.

Kei te Minita Whenua a Eugenie Sage te whakatau whakamutunga.