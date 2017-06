Kua tukuna te mauri o Te Hui Ahurei a Tūhoe ki te marae o Mataatua

I pōwhiri ai a Ruatoki, ngā māngai o ngā kapa haka katoa o Te Hui Ahurei a Tūhoe me Te Taunuke Kororangi ki te marae. He tohu te kawenga mai o te mauri o Tamarau, ka tū Te Hui Ahurei ki konei. Ka mutu, ka āta whiriwhiri i ngā whakahaere katoa, arā mā wai ngā uri e taurima, ā, kei whea ngā kaupapa e tū nei, whērā i te mahi kapa haka me ngā hākinakina.

E manahau ana te iwi kāinga o te marae o Mataatua ka hoki mai te Hui Ahurei a Tūhoe.

Hei tā Karauria Manihera, Ngāi Tūhoe, "I feel awesome about it. It's a feeling that I haven't had before. I'm really looking forward to it, coming back to here where it originally started."

Nā te māngai o te Kapa haka o Mataatua ki Rotorua, nā Whitiaua Ropitini te tono i whāriki i te papatūwaewae o Te Hui Ahurei kua hipa i Ruatoki

Ko tā Whitiaua Ropitini, Māngai, Mataatua ki Rotorua, "Kua tutuki te moemoeā i tūmanakohia ō mātou pakeke, ka mutu, tēnei tono, nā mātou nā ngā tamariki i kōkiri i runga i te tautoko a ō mātou pākeke."

Hei tā Manihera, "My biggest thing is that we draw more of the outside whānau back to here. Being centralised in Rotorua I think it's got a potential to bring them back."

Nā te marae o Mataatua ngā Hui Ahurei e rua i hautu e whā tekau mā ono tau ki muri. Nā John Rangihau te kaupapa i whakatū ki te whakapakari i te hononga o ngā uri e noho taone ana, ki te whakakaha hoki i te matemateaone o ngā uri katoa i ngā mahi a te rēhia me ngā hākinakina. Ko te whakapae, ka tae atu te tini ngerongero o ngā tamariki o te kohu.

Ko tā Ropitini, "Ko te whakahoki mai anō i a Ngāi Tūhoe ki runga i te marae i whakatūhia a mātou pakeke, ō mātou kuia koroua. He marae tēnei, i whakatūhia i runga i te tumanako, i te aroha, i te whakapono ki te whakakotahi i a Ngāi Tūhoe, e nohoa nei i konei, e nohoa nei o waho o te rohe pōtae."

Hei tā Manihera, "It will happen. Everybody will pull together, yeah we'll host them, don't worry about that."

Ka hui ngātahi te rōpū kapahaka o Mataatua ki Rotorua me ngā koeke o Te Arawa ā tērā wiki, ki te whakarite māhere hei manaaki i te tini me te mano.