Kua tautoko mai a Kahurangi Tariana Turia i te kereme

Kei te whakamihi atu a Kahurangi Iritana Tawhiwhirangi i te tautoko kua puta i te tumuaki takirua o mua o Te Pāti Māori, i a Kahurangi Tariana Turia mō te tono ki Te Taraipiunara o Waitangi e whakahē ana i te katinga o ngā kura hōurua. He tohe tēnei i ara ake i te whai a te kāwanatanga i te Hui Tangarū ki te whakamoe i ēnei momo kura. Ko te katihanga o ngā kura hōurua kua noho hei kaupapa whakakotahi i ngā mātanga o te ao Māori pēnei i a Kahurangi Iritana Tawhiwhirangi rāua ko Tā Toby Curtis. Hei tā Kahurangi Iritana Tawhiwhirangi, “he nui ngā kaupapa i timata mai ki roto i ngā ringaringa o te Māori, huri rawake kua tikarongia atu e ngā kāwana nei ki roto i o rātou ringaringa”. Nā rāua te kereme i whakatakoto ki mua i te rōpū whakamana i te Tiriti o Waitangi kia mau tonu ai ngā kura hōurua, ā, kua piri mai a Kahurangi Tariana Turia ki te tautoko i te tū. “E whakapono ahau he takahi tikanga tēnei o te tāngata whenua, me riro ki a mātou anō o tātau kaupapa e whakahaere, e pikau”. Ki tā Kahurangi Iritana Tawhiwhirangi anō, “ko Taria he wahine whawhai nō mua atu tika ana kia noho, koia tētahi whawhai atu i te take nei”. Ko Kahurangi Turia tētahi o ngā mema tuatahi i runga i te komiti i te wā i puta te whakaaro mo ngā kura hōurua. Tekau mā whitu katoa ngā kura hōurua i tū. “Rima tekau paihēneti o a tātau tamariki kei te taka ki raro ki roto i ngā whakahaere ā kura, me mutu ngā mahi tautoko i tēnā”. Mo ngā kura hōurua e tau nei kua tuku tono anō rātou ki te Tāhuhu o te Mātauranga kia hoki mai ki raro i ngā whakahaere o ngā kura.