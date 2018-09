Kua tau a 'Aunty Bea' ki te Marae o Te Takinga

Kua tau a Beatrice Piatarihi Tui Yates, e mōhio whānui ko 'Aunty Bea' ki runga i Te Takinga Marae i tēnei ata, he kaiako, kaituhi pukapuka, kaiwhakangahau hoki. Whitu tekau mā waru te pakeke ka ngaro nei. E whakaeke atu ana ngā ope kia tangihia te taonga ō mate e arohatia nei e te maha. E ai ki a Ken Keneti, kōeke nō Te Arawa “i tēnei rā, kua pouri katoa mātou o Te Arawa waka, moumou tōna haere ki ōna mātua tipuna, engari kei te pai, kua mutu ngā mamae, ngā mamae ki tōna tinana i tēnei rā”. E mōhio whānuitia ana a 'Aunty Bea' mō āna mahi whakaako tamariki, e rima tekau tau ia hei kaiako. Mo Wetini Mitai-Ngatai, ko te wahine whāngai tamariki o te kura, koia hoki tērā, ka haere ana ia ki te manaaki i ngā tamariki o te kura me ngā tāngata huri noa. Ki tō Ken Keneti anō “miharo ana ki ōna mahi i a ia e takoto ana i te mata o te whenua, te nuinga o wāna mahi hei pouako ki roto i ngā kura, i ngā pāpāringa o Te Rotonuiakahu, tōna hiahia ki whakaako ki wā tātau tamariki mokopuna”. He toa i roto i ngā mahi haka, neke atu i te ono tekau tau ia e whakahaere ana i ngā mahi whakangahau i Rotorua. “Aunty Bea, he wahine manaaki tangata, wahine tūpore, he wahine kawe i ngā mahi o te whare ā rēhia, te whare tapere”. Mo Te Waata Cribb tētahi o ōna tauira ō mua “ka pōharatia tō tatau iwi, na runga anō hoki i te āhuatanga o tēnei kuia kua ngaro nei i a mātou, otira i a tātau, i roto i tēnei wā”. Ka takoto tonu nei a Auntry Bea ki Te Takinga Marae tae noa ki tōna rā nehu hei tēnei Rātapu.