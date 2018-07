Kua tae te Wāea atamai ki Minginui

"Kua huri te ao" koinei to Winiata Tamaki o Minginui na runga i te hōkaitanga o te wāea atamai, rima ira waru miriona tāra ngā pūtea i riro ki to rātou whare whakatipu rākau ki raro i ngā pūtea a te kāwana toru marama ki muri kua riro ētahi o ērā pūtea hei whakatū i te wāea atamai ki te takiwa. Mā te hangarau ka whai kitenga ngā whānau o konei ki te ao. “Miharo, mo te hau-kainga kua nuku whakamua ā hangarau nei i timata mai te ipurangi inaianei ko te wāea pūkoro na runga i a Vodafone, rawe!” ki tā Tamaki. Nā te ringa pūtea o Ngāti Whare tēnei kaupapa i rere, rima ira waru miriona i riro ki a rātou hei whanake i te whare whakatipu rākau. Hei ta Mere George, kaiwhakahaere o Holdings, na era pūtea i whai waahi te hoko i ngā taputapu. “Kua hikoi whakamua mātou na runga i tēnei mahi, ā, ko te tirohanga whānui kia whakahoki mai i te mauri ki roto i te hapori”. “Kua whai wāhi mātou ki te hono ki te ao kei waho, e whakaaro ana ahau mo ngā wā o te aitua, te nuingā o ngā whānau kaore to rātou wāea whenua” ki to Tamaki. Tata ki te rua rau nga kainoho o Minginui, mo ngā tau toru tekau kua rongo rātou i ngā taumahatangao te ao hurihuri. Inaianei he ao hou kua kitea. “Ko to mātou hiahia kia whakatū i ngā mīhingi wāea atamai ki o mātou Marae”. I tēnei wā e rua ngā mīhini atamai kua whakatūhia, tētahi kei te puku o te taone, ko tētahi atu kei te Whare Whakatipu Rākau.