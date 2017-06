Kua rewaina te kaupapa FAST, e aro ana ki te hunga Māori

I te rā nei timata ai te kaupapa FAST hei whakamataara i te marea ki ngā tohu o te rehu ohotata me te hiranga o te waea tika atu i te nama ohorere.

He aronga matua tonu a ngai Māori i runga i te mōhio tata ki te pūtoru te tūpono ka pāngia tēnei hunga.

Ko Valerie Teraitua te kaitiaki matua i tōna pāpā a Upokoina, i pāngia ki te rehu ohotata e toru ngā wā i ngā tau e whitu kua hipa.

Ko tā te kaupapa FAST he whakamataara i te marea ki ngā tohu o te rehu ohotata - te tāngangetanga o te kanohi, te ngoikore o te ringa me te kunanu mai o te korero - he tohu me mātua mātai ake.

I wheturangitia tōna pāpā i tēra tau na te mate pūkahu kakā he ono tekau tau tāna pakeke.

Ko tā Teraitua me mataara te hunga ki nga tohu o te rehu ohotata ina he mate ohorere.

Nā te Stroke Foundation, te Manatū Hauora me te Health Promotion Agency te kaupapa FAST. E toru marama te roa.