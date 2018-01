Kua puta ngā māharahara whakataunga whenua i te putunga para i te moutere o Matakana

E mānukanuka ana tētehi kaumātua nō te moutere o Matakana i te mahi putunga para a tētahi hei ārai i te wāpu o Panepane, kei raru ngā whakawhiti kōrero ki Te Kaunihera a rohe mai i Kuri-a-Wharei ki Otamarākau ki te Uru mō te hokinga o taua whenua ki te iwikāinga o Ngāi Te Rangi.

Ko te manako o Hauata Palmer ka hoki te manawhenua o konei ki tōna iwi.

“Ko tēnei take i tīmatahia mai i te tangohanga o te whenua i tērā rau tau,” i mea atu a Palmer.

“Anā, ko te hiahia o te kaunihera ināianei te whakahoki mai i te whenua nei ki a mātou o te kāinga.”

Kua rima tau a Ngāi te Rangi e kōrero ana ki te kaunihera a rohe kia whakahoki atu te rangatiratanga o Te Panepane o Raumati ki te tonga o Matakana ki a Ngāi Te Rangi.

“In discussion with the mayor this morning, Mayor Garry Webber, we did not see from the Council's perspective that it would jeopardize any of those ongoing discussions for the claim,” i kōrero atu te tumuwhakarae tuarua o Te Kaunihera a rohe mai i Kuri-a-Wharei ki Otamarakau ki te Uru, i a Gary Allis.

“We saw this as an isolated incident.”

Anei te putunga para me te tohu e kī ana, koirā te rohe nō ngā hapū huhua, "Bugga Off", ka mutu, nā kaumātua, nā Bob Rolleston te tohu i waitohu, i te wāpu o Te Panepane nō nā tata nei. E āwangawanga ana a Palmer.

“Ko te haere mai o te hunga mō ngā wā poto, tahu ahi ai ki te tunu kai, arā, ka waihō taua ahi kia toro atu ki roto i te ngāhere. Koirā tētehi o ngā raru mō tērā,” i kī atu a ia.

Hei tā te kaunihera tē taea e rātou te hunga manuwhiri te aukati ki tō rātou whenua ki Te Panepane o Raumati.

“They're landing from two sources, one is from private boats, so you could get up to 50 boats there in a day. We also have the Kewpie which is a ferry around the harbour, that will land visitors for the day on the island,” i mea atu a Allis.

E noho tārewa ana te māhere whakawhanake whenua o te kaunihera a rohe, hei te whakatutukinga o ngā kōrero whakatau whenua, hei tēnei tau.