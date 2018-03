Kua piki ake te nama o ngā whānau e tono ana mo te kai

Ki tā Love Soup Rotorua kei te kite rātou i te hiahia o ngā whānau mo ngā tono e pā ana ki te kai. He tūahua e whai nei i tētahi pūrongo mai i te tari whakahiato ora e kīia nei he kaupapa na runga i te pikinga o ngā utu noho whare. Mo ngā whānau o Rotorua ko rātou ka whai hua na te whakarite o ngā kete kai ki raro i a Love Soup, hei tā rātou anō he raru nui kua tipu ake i te pikinga o te utu noho.

Gina Peiffer (Love Soup Rotorua) “Me utu au i taku rēhi, me hoko kai rānei, me utu au i te hiko, me hoko kai rānei koinei ngā ara kei waenga i te utu i te rēhi, te kai rānei ka mutu ki te kore koe e utu i te rēhi ko te noho kore kainga te otinga atu”, ki tā Gina Peiffer o Love .

Hei tā Te Tari Whakahiato Ora kua piki nga tono āwhina ma te rua tekau mā toru paihēneti, ko te nuinga mo te kai anake. E ai ki a rātou he tūahuatanga tēnei na te pikinga o te utu rēhī. “I kite ake mātou kei te piki te utu mo te rēhī engari anō te penehana, ka mutu i te piki ngā utu mot e kai, ā, kāre te hunga i te hoko kai kia uru rāno i o rātou penehana”. Tata ki te toru rau whitu tekau mano ngā tāngata puta noa i te motu, i tono āwhina i te tau rua mano tekau ma wha.

Heoi i te tau rua mano tekau ma whitu, ka piki ake nga tono ma te kotahi rau toru tekau mano. He raru nui e rongo ana e Love Soup. “Kei waenga i te ono ki te waru mano tāngata huri i a Rotorua e awhina ā kai nei, koia te take he tino kaupapa tēnei”. Ki tā te tari whakahiatō ora kua whakamāmāhia e rātou ngā huarahi tono mo ngā tono awhina ā kai, ka mutu ki te raru ā pūtea nei koe whakapā ki a rātou.