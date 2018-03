Kua kōwhiri a Moko Foundation i ngā māngai rangatahi kia whiti ki te UN

Tekau mā rua ngā taiohi kua tohua kia haere ki te taha o Tākuta Lance O'Sullivan ki Te Hui Wānanga i ngā take Iwi Taketake a Te Runanga Whakakotahi i te Ao, ki New York ā tērā marama. E hia nei ngā rau tono i tukua atu ki tēnei kaupapa. I kōrero a Te Kāea ki ētahi o rātou kua tīpakohia.

Kua kōwhiria a Tauawhi Bonilla (Ngāpuhi, Ngāti Porou), he tauira o te ture me ngā mahi pakihi ki Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau, he raukura manu kōrero.

Hei tāna, “Ko tāku ko te kimi i ngā huarahi, o wērā atu iwi, he whakauru i ērā huarahi ki a tātau ki te iwi Māori.”

Ko Te Wehi Wright (Ngā Ruahine, Ngāti Rangitihi, Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa, Ngāti Uenukukōpako, Ngāti Whakaue) hoki tērā, i riro i a ia te tohu Ture me te tohu Māori ki Te Whāre Wānaga o Wikitōria, he tumuaki ō mua o Te Mana Akonga.

Ko tāna, “Mōku ake nei ko te whai hua i tōku haerenga atu, ana ko ngā hua e rapua nei e au, ko ērā e akiaki ana i te tangata ki te tahuri atu i ōna whakaaro ki tōna anō taketaketanga.”

He karanga nā Moko Foundation ki Kaitāia, arā, he whare e whera ana i ngā huarahi hauora, mātaunga, kaiarahi anō hoki. Neke atu i te 300 ngā whitio i tuku atu i ngā rā e rua. nāwai rā, he ngahuru mā rua ngā māngai rangatahi i kohikohia e rātau.

Ko te hunga i kōwhiria, arā:

- Kyla Campbell (Te Rarawa, Te Aupouri)

- Waimirirangi Koopu-Stone (Tainui, Ngaatiwai, Te Arawa, Te Whānau-Ā-Apanui)

- Te Rua Wallace (Ngāti Tuwharetoa, Atahaunuiapaparangi Te Arawa, Ngāti Uenuku Kopako)

- Rangipare Belshaw-Ngaropo (Ngāti Awa, Te Rarawa)

- Hinerapa Rupuha (Ngāti Kahungunu, Te Whānau-a-Apanui)

- Tupua Urlich (Ngāti Kahungunu)

- Ngaa Rauuira Puumanawawhiti, Tauawhi Bonilla (Ngāpuhi, Ngāti Porou)

- Te Wehi Wright (Ngā Ruahine, Ngāti Rangitihi, Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa, Ngāti Uenukukōpako, Ngāti Whakaue)

- Mana Vercoe (Te Arawa), Nikau Beazley (Tainui, Ngāpuhi)

- Kerei Winitana-Paki (Ngāti Tuwharetoa).

Ko tā Te Wehi Wright, “Mehemea ka kite atu he rautaki e hāngai atu ana ki ngā reo taketake hei tahuri i te tangata ki tōna anō ao teketake koira pea tētahi o ngā tino hua hei whakahokinga mai māku.”

“Ko te nuinga ko ngā mahi taiao ko ngā mahi hapori, ki au nei ko tētahi mea nui ka ngana ahau ki te whakatairanga ko te reo,” te kī a Tauawhi Bonilla.

Nā Tākura O'Sullivan a Moko Foundation i whakatū hei tautoko i ngā hapori, ka aro hāngai atu ki ngā tamariki me ngā rangatahi.

Hei tā Wright, “He tānga manawa i te mōhio ināianei kei a Ngāi Māori he rauemi e kikī ana i te rangatahi e nanaiore ana ko te ao Māori te take.”

Ko tā Tauawhi, “He mea pai tēnei mō ngā rangi kei mua i te aroaro, a tōna wā kāre e kore ka eke tēnei toru rau ki tētahi tūranga e wātea ai rātau ki te arataki i tō tātau iwi Māori.”

Hei te Āperira whiti atu ai te rōpū māngai ki Te Āporo nui.