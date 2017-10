Kua hinga tētahi māreikura o Ngāti Poneke a Vera Morgan QSM

Kua katohia tētahi o ngā putiputi o te Rōpū Rangatahi Māori o mua o Ngāti Poneke, i ngā marama tata whai muri i tāna rā whanau kotahi rau tau. Ko Vera Morgan tēra, he uri no te Hokianga, me tāna ū kaha kia eke panuku ai a Ngai Māori.

He pakari, he niwha, he koi hoki te momo. Me tāna, he toa kawe i ngā tika me ngā pono a Te Māori.

Ko tā Vera Morgan, mahia te mahi i kōrerohia nei e koe. Kia kaua te tangata e pahupahu noa.

Ko Aunty Vera tāna ingoa karanga, itaenihi nei ka hura atu ki te pō. I tana huritau i te marama o Haratua i tuku whakamiha āna tino hoa o Ngāti Pōneke mōna.

Ka tā Laura Taiapa, he hoa o Vera nō Ngāti Pōneke, koia te taonga i tukuna mai, ko te tiaki i ngā rangatahi.

I tipu ake a Vera ki Te Hokianga, ā, i tāna tekau ma waru tau hūnuku atu ia ki Te Whanganui-a-Tara me tāna kuhu atu ki te rōpū o Ngāti Pōneke. I riro i a ia te tohu Kuini i te tau 1978, ā, ka whiwhi tohu ano ia i te tau 1998 mo te New Zealand Order of Merit.

Ko tā Neville Baker, i a Vera te kaha, te ihi me te wana. Ka kōrero ki te tangata, ā, ka whakarongo mai rātou ki a ia.

Hei āpōpō 10am tau atu te tūpāpāku o Vera ki Pipitea Marae i Pōneke. Hei te Rāapa a ka whakahoki atu ia ki Te Awhina Marae ki Motueka.