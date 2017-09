Kua hikina e te kaunihera a rohe o Waikato te wero reo Māori

Mo te wa tuatahi kua hikina ngā kaimahi ki te kaunihera o Waikato te manuka kia kōrero i te reo mo te katoa o te marama o Mahuru.

Kei te whakarewahia hoki e te kaunihera he pumanawa waea pūkoro hei whakanui i te wiki o te reo.

Inā te mahi hiki i te mānuka o te wero reo Māori, he rangatira.

“He taonga te reo.” tā te tāhūhu rangapū Kaunihera ā rohe o Waikato a Vaughan Payne.

“Pīrangi ahau ki te tautoko i te kaupapa Mahuru Māori kia tautoko āku hoa mahi.

Kei tēnā, kei tēnā o ngā kaimahi tokowhitu tōna ake rā hei kawe i te wero kia whakatutuki tonu ai rātou i ngā haepapa me ngā mahi o ia rā.

“E mihi ana ahau ki ngā hoa mahi o te kaunihera nei i te mea kei te nui ā rātou i te kaupapa nei,” tā Roger Lewis tētahi o ngā whakaurunga.

“I a koe e kōrero Māori ana, kāore rātou e paku mārama ki a koe. nō reira tuhi ana ngā pepa i ngā kupu Pākeha. Ka herea mai tētahi hoa hei kaiwhakapākehā mōu.”

Ko tā Payne, “Ko te uaua ki au, ā te wā ka haere ki ētahi hui ki te kōrero ki ngā hoa Pākehā, ā, te wā ka haere ki ngā toa ki te hoko ētahi kai me ētahi atu mea.”

Hei whakatairanga i te Wiki o Te Reo Māori kua rewaina e te kaunihera tā rātou pūmanawa waea pūkoro kua tapina ko Kawe Kōrero, hei whakapakari i te whanaungatanga ki ō rātou hoahoa ā iwi.

“It covers from learning basic pepeha right through to karakia, korero, whai korero, waiata, but enables the participant to engage with the App in such a way that they can learn at their own pace,” tā Neville Williams.

He utu kore te pūmanawa waea pūkoro nei e wātea ana i tāwāhi anō hoki.