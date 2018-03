Kua eke ngā waka tauā o Waikato a Tumanko rāua ko Te Rangatahi ki ngōna tau e waru tekau

Kua eke ngā waka tauā o Waikato, arā, ko Tumanako rāua ko Te Rangatahi ka kitea ia tau i te Rīkata i Ngāruawāhia, ki ngōna tau e waru tekau. I te kāhui o ngā waka tauā e ono rāua, e whakangahau ana i a Kiingi Tuheitia me te marea i whakatōpū atu i te taha o te awa o Waikato, i te marae o Tūrangawaewae.

He mana nui te hoe i ngā waka tauā o Tumanako me Te Rangatahi i runga i te awa o Waikato ki ngā kaihoe o te haukāinga.

“Being generations of paddlers, our great-grandfathers were the paddlers of Tumanako and The Rangatahi when they were launched,” i mea atu te Kaiwhakahaere Rēhi, a Ikimoke Tamaki.

“And then three generations, four generations later you find not only ourselves, but you also find our sons paddling on Tumanako especially. Tumanako being the waka tauā that is manned by Ngāti Mahuta, specifically Tūrangawaewae Marae.”

Nā te kaiwhakatū o Tūrangawaewae marae, nā Te Puea i tono ki te hanga ngaua waka i tērā rau tau toru tekau mā waru, hei whakanui i te kotahi rau tau o te hainatanga o Te Tiriti o Waitangi e rua tau whai muri.

“Ka puta te whakaaro o Te Puea kia hangaia ngētahi waka tauā kia mauhara ki te whakaekenga mai o ngā waka nui mai i Hawaii, mai i Te Moananui a Kiwa ki Aotearoa,” i kī atu a ruruhi, a Mamae Takarei Te Rauangaanga.

“Ka whakaae mai te kāwanatanga kia whakaritengia tērā kaupapa.”

Engari, nā te taenga atu o Te Pakanga Tuarua o Te Ao, i whakakore te kāwanatanga i tā rātou tautoko putea.

“I reira kua oti a Te Puea te hanga e rua ngā waka. Ko te koha o te kāwana, tekau pauna anake, engari me kīhai nā rātou i tōia mai ngā rākau, kia taea te kaupapa nei e hari nei e Te Puea ki te whakarite,” i kōrero atu a Takarei Te Rauangaanga.

Ko manako o te iwikāinga kia hoe tonu i roto i ngaua waka hei ngā tau e waru tekau e haere ake nei.