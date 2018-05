Kua aukatihia tētahi Māmā nō Rotorua i ōna tama ki te mahi i te huarākau Kiwi

Ko te whakahau mai a Levi Leathers o Rotorua, ahakoa kotahi mano, rua rau ngā mahi kei te wātea ana ki raro i te huarākau kiwi. Kua aukatihia e ia i ana tama mai ērā tūranga na te mea kāre e taurite ngā pūtea ki ta te mahi. He rawe ki a Levi Leathers te huarākau kiwi heoi kua kawa haere ki tōna waha.

“Kua whakakorehia aku tama te haere ki ngā papa huarākau, na te mea kāre he kiko, he rite ki ngā mahi taurekareka kāre e rite ngā pūtea ki ngā mahi”. Kua whakatau te Minita o Te Manatū Whakahiato Ora he tokoiti rawa ngā kaimahi ki roto i te rohe o Te Moana nui a Toi. Heoi mo Leathers, e tuku nei i ana tama ki ngā papa huarākau he tūnga mahi hārakiraki.

“Pēnei i tēnei ata i hukapapa te wāhi, nō reira kāre he utu mo tēnei wiki, mehemea ka pēnei ngā rā ka hārakiraki ki te taha o ngā pūtea mo te iwi”.

I tēnei wā, mai i te rua tekau mā rima ki te tekau mā whitu tāra te nui o te utu mo te haora. Toru rau ngā tūranga mahi kei te wātea inaianei ki raro i a SEEKA tētahi kamupene huarākau kiwi nui nō reira he aha te take kāre mātou i te huri ake ki ēnei tūranga mahi? “Ēhara i te mea he māngere te Māori, mo rātou kei runga i te penihana he nui ngā uauatanga ahakoa kei reira ngā mahi, ko te taha pūtea ka tino raru mo rātou” ki tā Leathers.

Kei te hiahiatia ngā kaimahi inaianei tae noa ki te marama o Pīpīri. Heoi, ko te whakahau nui, ka piki tonu te hiahia mo ngā kaimahi ki roto i tēnei tūmomo mahi hei ngā tau e tū mai nei.