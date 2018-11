Kotahi rau, rua tekau mā rima tau e whakanui nei e tētahi kura nō Ngāti Awa

Kei waho o te taone o Whakatāne te kura o Te Pāroa, kua noho hei wāhi ako ma ngā whakatipuranga. Hei tō Leonie Simpson, tauira ō mua, Manahautu o te Rūnanga o Ngāti Awa “ko taku koroua te tuatahi o mātou o taku whānau tata me kī, i hara mai ki konei, ko taku pāpā te tuarua, ko ahau te tuatoru, ko taku tamahine a Te Rangiai te tuawha”. Ka hoki nei ngā mahara a Leonie Simpson ki te wā i kuraina ia ki konei me te kī kāre i nui ngā akoranga ki te taha Māori. “I taku wā i konei, ko te wā tuatahi o te wiki ka tū mai mātou hei Māori me kī ka hara mai tētahi kaiako nō waho ki te whakaako mai ki roto o tēnei kura ngā Māori culture i tērā wā inaianei pakari te reo Māori ki roto i tēnei kura, mātou tuakiri, te tuakiri ā iwi”. I tēnei wā kō atu i te rua rau, rima tekau ngā tauira kei konei, hei tā te heamana o te kura a Lytre Hall, tauira ō mua hoki o tēnei kura kei te kaha kuhu mai ngā whakatipuranga. “He nui tonu ngā whānau kei konei, e rima whakatipuranga piki ake, ā, kei konei tonu e puta tonu mai ngā ingoa whānau”. He kura, nānā i puta ai ngā mātanga reo pēnei i a Miria Simpson. Nō te tau rua mano, tekau mā toru ka huri ia hei kura motuhake. “Ka eke tēnei kura ki te tau whitu ki te waru kei te pupuri tonu mātou ki o mātou tamariki, me te tiro anō ki ngā mahi a kura kē atu”. Ka haere tonu ngā whakanuitanga i ēnei rangi okioki.