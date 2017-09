Kotahi mano ngā wawata mo te reo o Ngai Tahu

Neke atu i te whā mano, e rima rau ngā whānau e noho rēhita ana ki te rautaki reo a Ngāi Tahu kia kotahi mano ngā kāinga o Ngāi Tahu e kōrero Māori ana. Koia tēnā, ko te kaupapa 'Kotahi Mano Kāinga, Kotahi Mano Wawata' i tīmata i te tau rua mano. Heoi, ko tā Lynn Te Aika o Te Rūnanga o Ngāi Tahu, he roa tonu te huarahi.

Hei tā ēnei tauira kura kaupapa o mua, tā Alex Solomon me Tamahou Thoms kua puare ngā tatau o te ao i te ako i te reo Māori.

E rima tau ki muri timata a Solomon i tana huarahi ako i te reo, hei tāna "Ehara ko te pāpāho me te kapa haka ngā mea e taea ana i roto i te reo Māori".

Hei tā Thoms "'Ko te kura toku āhuru reo Māori, nā reira ehara i te mea māmā. He uauatanga kei roto engari he wāhi āhuru, he wāhi poipoi i a koe kia paia ai, kia hāneanea ai tēra".

He tokorua noa ēnei o ngā uri Ngāi Tahu 4000 neke atu e rēhitatia ana ki a Kotahi Mano Kāika. He kaupapa whakarauora i te reo Māori ma ngā uri ma roto i ngā Kura Reo, noho Marae, wānanga rangatahi, taiao anō hoki puta noa i Te Waipounamu.

'He tino awhina ēra. Mei kore ake ko ēra kua noho ngū tonu au," tā Solomon.

Ahakoa ngā whakatutukinga a te iwi i ngā tau tekau ma whetu, hei tā te kaiwhakahaere o Te Taumatua, tā Lynne Te Aika he roa tonu te huarahi.

"Kautehia te 4000 mai i te 580,000. He ōrau pai i te mea kua piki haere te tokomaha engari kei te tokomaha haere te iwi hoki. Me kaua e noho noa me whakapau kaha tonu".

Heoi e whakapono ana te iwi i=ma ngā whānau e whakapetongoi ana ki te kōrero i te kainga te reo e ora ai.