Ko te Whakawhanaketanga ā Iwi me te hanga whare ngā aronga tau hōu o Mahuta

Ko te whakawhanaketanga o ngā Iwi me ngā kaupapa hanga whare ā-Iwi ētahi o ngā aronga nui a te Minita Whanaketanga Māori hei te tau hōu nei. E hui tahi ana a Nanaia Mahuta me ngā iwi ki te whakawhitiwhiti kōrero i a rātou whāinga me te kite ake, ka pēhea e taunaki atu ai te kāwanatanga.

E manahau ana te heamana o Te Arataura i te tautoko atu o te kāwanatanga

“That's a great initiative on behalf of the government,” i mea atu a Rukumoana Shaafhausen.

“We will, as an iwi we are willing to work with anyone to achieve our aspirations.”

I raro i te Kotahi rau rā o te Rōpū Reipa hei kāwanatanga hōu, e ngāna ana rātou ki te whakatū i te Mana Whakahaere Affordable Housing Authority, te rautaki Kiwi Build ki te hanga i ngā whare hōu kotahi rau mano. Ka mahi ngātahi te Mana Whakahaere ki ngā ringa pakihi ā-iwi ki te hanga kāinga kounga hōu, he ngāwari te utu, ngā hangahanga, ngā kura me ngā āhuatanga hapori.

Kua puta atu a Mahuta ki te kōrero atu ki ngā iwi me ō rātou moemoeā.

“I hui tahi au ki te taha o TGH, te koporeihana kia aro atu ki ā rātou nei mahi ki Ruakura me ā rātou māhere ki āua whenua,” i kī atu ia.

“Ki taku titiro he wāhanga ki reira kia mahi ngātahi te kāwanatanga ki te taha o Waikato-Tainui ki te tutuki ā mātou nei kaupapa hanga whare.”

Kua tīmata ngā mahi hangahanga i te taunga tuawhenua nui o te motu, whakawhanaketanga ūmanga, hanga whare anō hoki ki Ruakura, e pā tāta ki Kirikiriroa. Tōna tekau mā rua mano ngā tūranga mahi e whakapaetia, me ngā uri ka whai hua.

“Ko te painga o ā mātou nei rautaki kia whai wāhanga ki te pakari ā rātou nei pūkenga kia rapu mahi, kia tiaki ā rātou nei whānau, ki te whakatū whare kia māmā te rēti ki a rātou, arā, noho pai, noho marire ngā whānau rawa kore i roto i tētehi whare pērā," i kōrero atu a Mahuta.

Ko Rotokauri Rise tētehi kaupapa hōu ki te hanga i ngā whare e rua mano ki Kirikiriroa ki te uru. Nō tērā marama o Hune i wātea ai mā ngā uri ki te hoko whare, i mua i te tuku atu ki te iwi whānui. Nā te ture hokonga whare tuatahi i whai kāinga ngā whānau e rua tekau mā iwa i Rāhui Pōkeka, i Te Awamutu i Kēmureti hoki.

“It's over at least a $15mil - $20mil investment over the last couple of years of our own money into housing, into the region. So we'll do that regardless because it's about looking after our people,” i mea atu a Shaafhausen.

“In terms of what we could do with the government, I think it's really about accelerating the process.”

E matapae ana ka tutuki te wāhanga hangahanga tuatahi o Ruakura hei waenga i te tau rua mano tekau mā iwa.