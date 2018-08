Ko te tira Hā Project e hanumi ana ngā mahi toi i te whitupōro.

E nukunuku haere ana te Auckland Fan Trail he kaupapa hei pīkau nei i te tukinga nui o te kapa Ōpango me te kapa Warapi. He mano mano tāngata nō konei no Ahitereiria hoki ka taea te hikoi i te ara mai Ponsonby ki Eden Park arā ki reira ka whai wāhi atu ki ētahi mahi toi, ngā toa hoko kai me ngā wāhanga whakangāhau i mua mai i te kemu nui.

Ehara ko te papa tākaro anake te wāhi ka eke atu ki te kauhanga o te riri.

Ko tā kaiarahi o Hā Project a Amiria Puia-Taylor, "Nōreira ko te ritenga o te Bledisloe mo te Hā Project hei whakaara kia rua ngā wāhi ko Western Park mai te pito o te o te huarahi o Ponsonby koira hoki te timatanga o te ara hikoi tae atu ki Eden Park ā he ahuatanga ma ngā whānau ki te tango whakāhua ā ki te whiriwhiri i tā rātou tino kapa, ngā Warapi ngā Ōpango rānei."

Ko te tira Hā Project ka wero atu ki a rātou anō kia kite mai ko wai ka hua ko wai ka whai tautoko i te marea.

ko tā Puia-Taylor anō, "Ko te kapa Ōpango arā ko ahau me taku teina a Te Ara Minhinnick kātahi ko taku tūngane a Tastemaker ka mahi tahi ia me Diggy Dupe ā he kai hip-hop ia nōreira ka tuki tātou ki a tātou me te peita ā ko ngā tamariki me ngā kaitautoko e hikoi ana ki te kemu ka taea hoki te tango whakāhua. Ko te whainga matua e hia ngā whakāhua ka taea te tango."

Ā i roto i te wairua angitu o te kapu Bledisloe he tino pakanga kei te haere.

Anei ko tā Puia-Taylor mo te wairua whakataetae ki waenga i a rātou anō, "Ae he tino whakataetae kei te haere, he kaitautoko mātou katoa i te kapa Ōpango, he whānau kaha tautoko whitupōro rīki hoki, a wa pai kia hanumi i ngā mahi toi, whitupōro ā puoro hoki."

Ko tā Puia-Taylor ko te hāpai i ngā tikanga iwi taketake te tikanga o ā rātou mahi toi, "Hei whakanui i ō tātou tikanga a ka whai atu te hunga tūruhi ka tae mai mo te whitupōro kia whai māramatanga ki te whenua."

He tuatahitanga tēnei ma Puia-Taylor hei whakātu atu i ōna mahi ki te tokorahi ā kaore e kore ehara i te wa whakamutunga hoki.