Ko te tiaki taiao te kaupapa ā ēnei tamariki

E karanga ana a Ngāti Ngāraranui ki te kaunihera o Rotorua ki te whakarite mahere rautaki hei tiaki i te awa o Waitetī.

Ko te whakapono o tēnei hapū kia waiho ake tēnei awa hei pā whakawairua mā ngā uri whakatipu.

Ko tā te taratī o Ngāti Ngararanui, Guy Ngatai, "Koinei te kupu tino nui i waenganui i a mātou i tēnei wā ko te kaitiaki, hei kaitiaki anō i te marae, hei kaitiaki ai i ngā wāhi tapu, kaitiaki hoki i ngā wai."

Ko te aronga nui mō ēnei kura e whā he whakatipu i ēnei rākau ono rau ki muri o Waitetī Marae ki te parenga.

"Koinei te kupu tino nui i waenganui i a mātou i tēnei wā ko te kaitiaki, hei kaitiaki anō i te marae, hei kaitiaki ai i ngā wāhi tapu, kaitiaki hoki i ngā wai."

Koinei hoki te huarahi hei karo i ngā take horowhenua, ā, ko te karikari tērā ka tika.

He kaupapa hoki nā tēnei tangata o te haukāinga anō i whakarewa whai muri i ngā rau mano rakau nāna anō i whakatipu i ngā tau iwa tekau.

"Some of those are still interested in planting trees now you know, amazing," ko tā Jaap van Dorsser.

"I'm really privileged and it is therefore, I feel, my privilege to hand this knowledge on."

Ko te whainga o ngā kaunihera o Rotorua he arataki i a Ngāti Ngāraranui mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro hei whakaiti ake i ngā paihana o ngā mahi ahuwhenua ki roto i tō rātou tīpuna awa.