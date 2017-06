Ko te kapa haka o Tātai Kōreko te toa whakaihuwaka o te whakataetae Jojo Super 9 tuatahi

Ko Tātai Kōreko nō Ngāti Tūwharetoa ngā toa whakaihuwaka o te tau tuatahi o te whakataetae o Te Iwa o Matariki, Jojo Super 9's i tū ki Te Puia i Rotorua. Tū te ihiihi, tū te wanawana ki te atamira whakataetae i waenganui i ngā kapa e whā i eke ki te whiringa toa.

Harikoakoa katoa ana te kapa haka o Tātai Kōreko kua riro i a rātou te hōnore nui hei toa whakaihuwaka tuatahi o te tauwhāinga i ngā mahi ā-rehia

Ko tā Flavian Kingi, Ngāti Tūwharetoa, Te Arawa, Ngāti Kahungunu, "I'm just so, I don't know, I'm really happy. Yep, doing it for my sister, for my sisters and our aunty and Parpz."

E whā ngā kapa kōwhiringa toa, tokoiwa ngā kaihaka o ia kapa, ka kuhu ki te mura o te ahi mō ngā meneti e iwa, hei whakaatu i te auaha o te ihi o te wana, whērā i a Waimarie Jolene Jojo Waaka i mate, he tino kaihaka o Te Arawa

Hei tā Haina Waaka, Te Arawa, Tainui waka, "It's been pretty amazing, the four teams that made it into the top four have portrayed everything my sister is. Right down to when she takes selfies, how she acts around people, just everything."

Nā Eraia Kiel te whakataetae mahi a rēhia ao hurihuri nei i hanga, nā whai anō i te hinganga ohorere o Jojo Waaka, i te tīmatanga o te tau. Koia tētehi o ngā tino kaiārahi. Nā Te Matatini te pūtea tautoko ki ngā kapa toa me te toru mano tara ki te tira i toa ai.

Ko tā Eraia Kiel, Tumuwhakarae Ngā Kete Tuku Iho, New Zealand Māori Arts and Crafts General Manager, "Tēnei momo tangata, tēnei whetū e kīa nei ko JoJo. Aē kua tino tutuki āku nei hiahia, aku nei wawatā ki te whakanui i a ia, otirā ki te maumahara, tuku anō i ngā karere ā-roto o wāna o wānoa hoa pūmau ki tēnei wāhanga o te tau e kīa nei ko Matariki."

Hei tā Waaka, "It means everything to us. The fact that they're coming to honour not only my sister but my father at the same time. We can't say enough about everybody coming."

Ka tū te whakataetae tuarua o Te Iwa o Matariki hei tērā tau hōu Māori ki Te Puia.