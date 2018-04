Ko Tai Tokerau Honey Ltd te kaiwhakaihu waka i te pō tuku taonga o Te Roopū Whakawhanake Wāhine Māori

He pākihi honi Māori nō Te Tai Tokerau i whiwhi i te tohu matua i te pō tuku taonga o Te Roopū Whakawhanake Wāhine Māori inapō. Ko tōna tekau tau a Rob rāua ko Lohnet Murray e whakaputa ana i te honi manuka ka mutu e whakaako ana rātou i ngā rangatahi kua whai hua rātou i tēnei ahumahi.

Ko tā Tai Tokerau Honey he whakanui i tā rātou whiwhinga, erangi he kawa kei muri i te reka. 'The biggest threat we are facing at the moment is the corporates, MPI setting standards and the definition of manuka.' - Rob Murray

Ko Tai Tokerau Honey tētahi o ngā roopū e rima kua whai wāhi ki ngā kōwhiringa. Hei tā rātou, i angitū ai rātou i tā rātou aro ki te whakawhanaketanga ā rohe.

Hei tā tēnei pākihi nō Te Hiku o Te Ika, kua rangatira rātou i ō rātou iwi.

E tere atu ana tēnei tokorua me te tohu mō te tino pākihi o Te Tai Tokerau me te tohu whakamahi, whakawhanake.

E whakaaro nui ana te pākihi nei ki te whātoro atu kia puta ngā painga ki ngā rangatahi puta noa.