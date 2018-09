Ko tā te Pāti Kākāriki, ka whakakore i te pōharatanga.

I whakatuwheratia e te kaiarahi takirua o te Pāti Kākariki e Marama Davidson he kaupapa whāngai aroha ki te punaha tautoko ā hapori i te rā nei. He kaupapa tēnei ka āhei ngā tini hapori o te motu te mahi tahi ki te whakakore i te pōharatanga ki Aotearoa nei.

Ko tā te Pāti Kākāriki kua tae te wā kia puta atu āna mema ki te whai ao, ki te ao mārama.

Ko tā Davidson, "Ko tēnei te wa tika ki te whakapanoni i te ahuatanga o te punaha ohaoha i mahue atu ētahi o tātou ki waho atu, tokomaha ake ngā tamariki me ngā whānau me te hunga hauā, ko te hunga whiwhi putea iti me ngā hāora uaua, ko te hunga ka ritaira kua tae ki te mutunga ō ā rātou mahi. Kaore kau he take kia noho hāneanea te katoa, hēoi ko te nuinga ka mate i te pōhara."

Ko te toru rau mano o ngā tamariki ka noho i raro i te rārangi pōhara, he pikinga tērā i te wha tekau mā rima mano i tērā tau.

Ko tā Davidson anō, "Ko te whakarerekētanga nui ka ahu mai i te hapori me ngā pouarahi i te hapori, ngā rōpu taunaki e mahi nei i ēnei mahi mo ngā tau maha, ko rātou ngā kanohi kitea ka kite nei ia te rā."

Ko te hiahia o te Paati Kākāriki, kia whakarahi ake i ngā penihana ma te hunga noho pōhara, tangohia i te mana hapa tautuku, whakapanoni i te ripa tauārai penihana, whakahono i ngā tāke moni taurewa, ka mutu hanga mai he punaha kia ora ai te tangata.

I whakakōpani a Davidson me tēnei kōrero, "i te rā nei ka whakahokia te ngākau mahaki ki te pokapu o te punaha tautoko, he mea whakamana i te Pāti Kākāriki i tā rātou kaha ki te whakakore i te pōharatanga me te āta tiro atu ki te punaha oranga ki Aotearoa nei."

Ka tu ēnei hui whakatūwhera ki ngā tāone nui o te motu, ka tu ki te Whanganui ā Tara, ki Ōtautahi, ka mutu ki Otepōti.