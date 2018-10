Ko tā te Kaikomihana Tamariki - me panoni te punaha tiaki tāngata.

Kua puta te purongo a te Kaikomihana Tamariki a Andrew Beacroft i te rā nei me ana taunakitanga nui kia panoni i te punaha tiaki tāngata. He tokomaha o ngāi Māori e noho ana i te punaha nei ā ko tāna me mārohirohi te hononga me ngā iwi, whānau hoki mo te anga whakamua te painga.

E whakapono ana te Kaikomihana Tamariki e pāwhati ana te punaha tiaki tāngata ā ko tāna kua tae te wa mo tētahi kauahwinga hōu.

Ko tā Becroft, "tērā pea ka taea te kī he punaha tauiwi tō tātou me ētahi tapiritanga Māori, ko te mea me whakapanoni me hanga he punaha Māori, he punaha kaupapa Māori, mā te Māori nā te Māori."

Ko te hau toru o ngā tamariki e noho whakaruruhau ana he Māori, ko tā te Kaikomihana me mahi ngātahi te kāwanatanga me ngā iwi kia whai rongoa hōu.

Ko tā Becroft anō, "Ko tā mātou whakāro ko ngā whare hapori, ka whakahaerehia me te kaha tautoko a ngā mātanga me ngā rātonga ki te whakatahuri te oranga o te hunga ka taka i te hē kia tipu pakeke mai rātou, koira te anga whakamua."

Ko tā te Minita mō ngā Tamariki a Tracey Martin, "Ki ahau nei me kaha ake ngā iwi me ngā whānau i roto i ēnei mahi ā me mahi tahi a Oranga Tamariki me ngā iwi huri noa i te motu kia āhei mātou te whakatō putea tautoko me ngā rauemi tika, me te whakakaha ake i ā rātou, e whakahau atu ngā iwi i roto i ēnei kaupapa katoa kia pai ai tō tātou kōkiri whakamua ki te āpōpō."

I whakakopani a Becroft me tēnei kōrero, "Ko tā mātou e whakataunaki nei i te wā ka noho mai he tamaiti i raro i te punaha tiaki tāngata ka nui ake ngā hua ka puta ki te mahi tahi me te whānau, whakahokia ki ngā whānau ki reira te ahurutanga me te kaitiakitanga hei painga mā ngā tamariki."

Kaore anō te minita kia whakatau i ōna whakāro mo te rapunga o te Royal Commission i ngā tukinotanga i te punaha tiaki tāngata hei te mutunga o te tau nei.

Ko tā Martin anō, "Kaore anō kia oti tērā o ngā whakatau, ko te manako ia ka taea e au te hoki mai i mua mai i te mutunga o te tau ki te whakahuahua i te āputa."

Ko te Kaikomihana he mana motuhake tōna i raro i te karauna, na te kawana tianara ia i tohutohu, hei whakatinana i ngā mahi katoa ko tā te ture Kaikomihana Tamariki rua mano mā toru.