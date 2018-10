Ko tā Taitimu Maipi me whakahokia te mana ki te iwi Māori.

I timata te wāhanga tuatahi o te kerēme Wai 2575 ki runga ō Turangawaewae Marae i te rā nei. E rua rau mā whitu ngā kaikerēme e whai i te rapunga me te wawata kia panonitia te punaha e taea te Māori te whakaora i te Māori. Kei a Tema Hemi tēnei purongo.

Kua whakakao mai ngā kaikerēme ki te kī atu ki te kāwanatanga, e māuiui ana te punaha hauora o te motu, ā, kua eke te wā kia riro mā Ngāi Māori anō ia e haumanu. Ko tā rātou kua koretake te mahi ā te kāwanatanga ki te whakapai ake i ngā tōrite ō Whānau Ora no te tau rua mano tekau, kaore anō kia eke. E whakapono ana te kaumātua o Waikato, Tainui ā Taitimu Maipi ko te raru nui he kaikiritanga tō te punaha hauora me whakatika inaianei. Ka tu a John Tamihere āpōpō ki te tuku tāpaetanga mō te kerēme Wai 2687.



Source: Manatu Hauora Website

Ko tā te kōrero ō Tatimu Maipi, "Ko te take nui kia whakahokia mai i tō mātou mana e taea ai mātou te whakahaere i tō mātou ake rātonga hauora mā tātou i roto i tēnei wa, nō tātou tēnei wa. ko tāku e whai nei arā ko te mana ā tōna wa ka tae mai te pūtea. E tautoko ana au i ngā kōrero ā John Tamihere, e kaha mahi ana ngā kaimahi ō Whānau Ora engari ko te raru nui ko te tuku i te pūtea ki te Māori he ōrite ki te katoa, ētahi he rahi te putea ka riro, he iti noa iho ka riro mā te Maori. E ora marika ana te kaikiritanga ki waenga i te kāwanatanga me ōna pekanga, kua tae rawa atu te wa kia timata ki te āta tirohia me pēhea tātou e ora ngātahi ai ki a tuku i ngā rātonga i roto i te hapori ahakoa te rātonga.



Mō te roanga ake o tēnei wiki ka rongo te kāwanatanga i ngā kaikereme ki runga ō Turangawaewae Marae ā ka oti te wāhanga tuatahi o te rapunga ā te Hakihea i tēnei tau.