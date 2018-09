Ko tā ngā hapū, he whakatika mahinga kai ahakoa te hē o te kaunihera

E karanga ana ngā hapū ki te tonga o Taranaki kia kore ai ngā kaunihera e wareware i a rātou i te hāmenetanga o te Kaunihera ā-rohe o Whanganui mō ngā parahanga i Mōwhanau.

He whenua taurikura, he papa kainga anō hoki a Mōwhanau ki ngā hapū o Ngā Rauru.

E ai ki a Te Huatahi Hawira nō Ngāti Tamareheroto, "Our hapū Tamareheroto have big aspirations for Mowhanau, we would like to re-establish a fishing village that we can actually use today and have access to."

Engari, i whakapokea te manga iti i te parakaingaki i te tau kua hori, me te aha i hāmenetia te Kaunihera ā-rohe o Whanganui e te Kaunihera o Horizons.

"We were absolutely disgusted firstly because where the Mōwhanau Stream is was one of our mahinga kai and where the playground is situated which is really close to the stream is where our old pā kainga was."

Ko tā te kaunihera ā-rohe ki a Te Kāea, he pai ake ki a rātou mēnā i whāia he ara hohou rongo i runga i te whakaaro ko te rāngai ture tērā e whai hua ana i te hātepe nei. E whakaae ana a Te Huatahi Hawira.

"At the moment hapū is trying to establish those relationships with council and Horizons and first and foremost they should be talking to hapū."

E rua ngā parahanga i kitea i Mōwhanau i te Kohitātea o te tau kua pahure, ko te tuatahi he hua o te korenga o te wai, ko te tuarua nā tētahi paipa pakarū. Ahakoa kua ora anō te wai, e haere tonu ana te taha ki ngā kōti.

Ko tā Horizons ki a Te Kāea, e kore rātou e whakaputa kōrero nā te mea kei te haere tonu te hātepe ture engari ka whai whakaaro rātou ki te kōrero ā te kōti kia hoki te pūtea whaina ki ngā kaupapa whakaora i te manga iti.

Ka puta te whakatau ā te whare o te ture hei te Whiringa-ā-Rangi.