Ko Rotorua ka whai hua na te whakatūwhera o Kmart

He pūrau tāngata i whakararangi atu ki waho i te whare hokohoko hou o Kmart i Rotorua ēhia haora i mua i tōna whakapuare. He kaupapa whakangao nā Pukeroa-Ōruawhata i ārahi, heoi ara kē ana painga mo te hapori me ngā manawhenua.

Kotahi atu ki te kaupapa mo ēnei kaihoko, whai muri i ngā haora maha e tatari ana. Ki tā Muffy Mitai o Te Arawa i moe ia ki waho atu o te toa, “e toru kē a māua tēnehi, kāre i pai, nō reira i tōia mai tētahi mēterehi ki waho i ngā tatau ka noho māua ki reira.”

He kaupapa kua roa e tāria ana e nga manawhenua. He taura-here-mahi ki waenga i Pukeroa Ōruawhata me Kmart kia whai tūranga mahi hou te rohe kainga, me Ngati Whakaue. Mo Forrest Worthen o Kmart Rotorua, “I rongo mātou mai i te hunga kainga ā hea koutou ka whakatūwhera, mōku ake he hōnore kua whai wāhi au ki roto i tēnei kaupapa.” Ko Pukeroa Ōruawhata te kaitiaki i ngā whenua mo ngā uri o Ngāti Whakaue ki Rotorua.

Ono rau, rima tekau ngā tūranga mahi kua waihangahia e rātou, rua rau, rima tekau ngā mahi ki konei. Kotahi rau ngā kaimahi o Kmart, rua tekau mā rima paihēneti o rātou e whakapapa ana ki a Ngāti Whakaue. Ki tā Rawiri Waru o Pukeroa Ōruawhata, “nā te Māori anō tēnei kaupapa i whakaara kē, na Pukeroa Ōruawhata tēnei kaupapa i kōkiri mai te timatanga tae noa mai ki tēnei rā. He mea mahi tahi ki waenga i ngā tino mana whakahaere o Kmart, te kaunihera me te iwi whānui hoki te hapori o Rotorua.”

I tae anō te Minita Whakawhanake Māori ki te whakatūwheratanga, hei tā Nanaia Mahuta, “he tino tauira tēnei ki ngā iwi, ki ngā taratī e āhei ana ki te whakamahia tēnei ahuatanga kei waenganui i to rātou rohe, te kite mai i te hanga o ngā whare pēnei kia mahi ngātahi ki te taha o ngā kamupene, ā, he mea nunui.” O ngā tāngata kotahi mano, whitu rau i tono atu mo ngā tunga mahi, kotahi rau o rātou ka timata i tēnei rā.