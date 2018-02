Ko ngā ture te mea nui ki te 'Taiopenga Kaimoana Raumati o Rotorua'

Ko te rongo i te kakarā o te kaimoana tētahi o ngā tino take e hāere ai te tini ngerongero ki te 'Kaimoana Raumatu o Rotorua'.

Hēoi he take ano kei te rongo i ngā kaitunu hokohoko. Rere ana ngā kaimoana, heoi mo ēnei kaitunu me aro tonu ki ngā ture. Hei tā Brendon Knight o Soul Food, “ka tika, ki raro i te ture hōu mo te hauora me ngā mahi whakahaumaru me whai i ngā ture, ā, ki te kore koe e whai, e kore rātou mo te tautoko i a koe.”

Rua tekau ngā toa whakahoko kei konei, te katoa o rātou kei te mau i te tohu, ki tā Joe Dorset, kaiwhakahaere o ngā toa mo Te Arawa, ngā kaitautoko o tēnei hui, kāre he huringa ake.

“Mo ngā kaiwhakahoko i tēnei rā, kua roa e mahi ana i tēnei mahi, ā, kei te mohio rātou he aha ngā tikanga whakahaere hei whai ma rātou.”

Ki tā Joe anō, he māmā ngā tikanga whakahaere. “Mehemea kei te whakahoko mai tēnei wāhi, ko te wera me te mātao te kaupapa tino nui.”

Mo ēnei kaihoko ko te kai noa iho ta rātou e aro ake, kāua ko te whakaaro, tērā pea ka mamae te puku.