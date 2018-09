Ko Mit Eldnar nō te kura tuarua o Manurewangā Toa o Tangata Beats 2018

E tekau ngā kura i eke ki te pae o te riri ināpo i te whakataetae Auahi Kore Tangata Beats ki Tāmaki nei, ā ka āhei ngā pēne toa e toru te whai wāhi atu ki te whakarekoata taupuni hopuoro ka whiwhi hoki i a rātou ētahi taputapu puoro mai i te toa Rock Shop.

Ka kore he wa whakatā ma Mit Eldnar kua eke te pēne nei ki te pae o angitu hei toa Tangata Beats o te whakataetae Rockquest.

Ko tā Sonatane Kaufusi kaiwaiata mo Mit Eldnar, "i te wa i rongo ai mātou Mit Eldner i te turanga tuatahi, me pono au e kore e mōhio me pēhea ngā kare ō roto. I mīharo katoa mātou i konei mātou ki te whakangāhau me te kauhau i tā mātou kaupapa, ko te rironga o te turanga tuatahi koira te tino mō mātou."

Ko tā rātou ko te maramara hua rākau tō rātou taera.

Ko tāna anō, "I te wa ka tito waiata mātou ka purua mātou katoa ō mātou whakāro ki roto, ka hanga mai mātou he tauira ka tāpiri ka tangohia i te mea e rerekē ana te pai o ngā waiata ō tēnā ō tēnā ko ētahi he funk, ko ētahi he rock, ko ētahi he country engari ko te mea mīharo me te āhua o tō mātou taera ka whakatōpū mai ngā whakāro katoa ka whakahanumi koira te take i tapaina ko fruit salad te taera ō ā mātou waiata. Ki te toa mātou i te whakataetae Smokefree Rockquest ā ka whakairihia tā mātou ingoa i tā rātou taha he autaia. I whakarongo mātou ki ā rātou i te wa e tamariki ana mātou, ko Nesian Mystic me Bic Runga nā rātou i para i te huarahi ma mātou."

I whakahōnore anō rātou i tō rātou kaiako puoro a Tim Randle nānā rātou i akiaki, ā, ko tana ingoa te ingoa o te pēne engari huri koaro nei.

Ko tā Randle, "Nōku te hōnore nui mehemea ka whakārohia i tuku mai ki ahau te mana kia tiaki i ō rātou whānau tonu he tino hōnore mōku."

I mutu tuatoru mai ko te pēne KOA no te kāreti o Aotea i Porirua, ko Pocket Ture nō te kareti o Aorere i mutu tuarua mai, ka huri te aro o Mit Eldnar inaianei ki te taitara nui o Smokefree Rockquest 2018, ka timata hei te whitu karaka i tēnei pō ki Kahurangi ki Maunga Whau.