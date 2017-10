Ko Mahuta te wahine tuatahi ka tu hei Minita Whakawhanake Māori, ko turanga hou mo Davis

Ko te Minita Whanaketanga Māori hōu, ko Nanaia Mahuta ka noho atu ki roto i Te Rūnanga Minita o te Kāwanatanga ināianei. Tuia atu, ko Kelvin Davis ka tū hei Minita Takawaenga a te Karauna me te Māori, he tūranga hōu kātahi anō nei ka hangaia.

He kōpaki hou mo te Kaiarahi Tuarua o Reipa a Kelvin Davis me te aronga ki ngā whainga pākihi mo ngāi Māori whai muri i te whakatau kēreme.

Ko tāna "He tari hou tēna he mahi tahi me ngā iwi kua tau o rātou kereme tiriti kia āwhinatia kia tautokotia kia puawai o rātou moemoea."

Ko tā Davis e kore tāna tūnga hou e whakararu i ngā iwi e aro tonu ki te whakau kerēme. Ko tana manako ka hāpaitia ngā iwi i pēhitia whai muri mai te whakatau kereme.

"Just because people made poor decisions doesn't mean to say we want to leave them down in the gutter. We want to lift everybody up and make sure all Māori are successful in doing well."

Ā ko Nanaia Mahuta te wahine tuatahi ki te tūngā Whanaketanga Māori, koia hoki te tuatahi ki te tēpū Kāhui Minita atu i te wā o Parekura Horomia.

Ko tā Mahuta “kua harikoa te ngākau, ā, he hū rerekē. Ko te mea nunui ki a mātou o Reipa kua kuhu mai tenei tūru kei ngā kāhui Minita he mea nunui tēra. I ngā tau o mua kei waho kē tēnei turanga."

Whai muri tāna ōati āpōpō ta Davis toro atu ki ngā iwi. Kāore ano a Mahuta kia whakatau te aronga whakamua mo te Ratonga Whenua Māori.