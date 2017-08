Ko Lloyd e takahi ana i te mata o Aotearoa

Ko te kaiwaiata rongonui nō Amerika, ko Lloyd tērā ka whakangahau i ngā iwi o Te Whanganui a Tara hei te pō nei, ko te tuatahi tēnei o āna konohete e whakahaeretia ana i te motu. Ka tirohia te take i huri atu ai ia hei kaiwaiata me ōna mōhioranga mō Aotearoa.

Mai i te tau 2007 te kaiwaiata rongonui nei, kua eke ki te taumata tuatahi o te motu, ā inaianei kua hoki mai ia ki te whakaatu ki te marea, kei te kawe kaupapa hou.

E mea ana a Lloyd, e whakaaro ana ia ki te hoki mai ki Aotearoa ki te whakaatu i āna waiata hou, ā, kōira kei kōnei ia.

Ko 'Southside' tana waiata tuatahi me Ashanti, ā, mai i taua wā rā kua tau ki ngā ngākau maha o Aotearoa.

He nui te ngākaunui o ngā tāngata o kōnei ki ōna waiata mai i taua wā.

E ai ki a Lloyd, ko ōku mātua kē te take i uru atu ia ki te ao waiata. He tangata purei puoro tautito, he kaitangitangi pūtohe anō hoki tōna papa. Ko tōna mama e waiata ana me te waiata tira mō te hāhi i a ia e tipu ake ana. Mā rāua ahau e whai i tōku ake huarahi.

I haere tuatahi mai ki Aotearoa i te tau 2012, ā, i ngākaunui ia ki ngā mahi a te māori me tōnā whenua.

I tūtaki au ki te kapa Ōpango, ā, ka haka mai i te haka, he tino rawe tēnā. I whai wahi atu ia ki tētahi kemu o te Breakers, ā, e ai ki a Lloyd, ahakoa i haere tawhiti mai e ai ki a ia, he kainga anō mōna te whenua nei." says Lloyd.

Ka tū a Lloyd ki te atāmira o Te Grand i Te Whanganui ā tara hei te pō nei.