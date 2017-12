Kiwi detainees deported from Australia

Ko tā Kelvin Davis, mā te kāwanatanga o Ahitereiria kē e whakaea. Koirā tā te Minita Ara Poutama mō ngā mauhere kua makere mai i reira i runga i te oati a taua kāwanatanga ka utua rātou ki te puta i tō rātou whenua.

E whai ana tēnei i te taunga mai anō o tētahi waka kawe putanga ki Tamaki Makaurau i tēnei rā.

"He take tēra mo te Kāwanatanga o Ahitereiria. I te mea mōhio ana ahau te nui o te utu kia noho tetahi mauhere ki roto i te Detention Centres mo te tau kotahi he iti iho te utu kia whakahokia mai rātou ki konei."

Ahakoa tēra ko ta Davis ka tautoko tonu a Aotearoa i te hunga mauhere i tau mai ki Tāmaki i tēnei ata.

"Kei a Ahitereiria te tikanga ki te whakahoki mai i a rātou ki konei, te whenua i whānau mai rātou, ēngari, ko to mātou mahi ki konei kia tautokongia rātou kia kore rātou e tae mai ki konei a ka taka ano ki te hē."

He tekau ma tahi o rātou kua whakahokia mai i raro i te Returning Offender Order, he ahuatanga whakahaere mo te tangata kua mauhere mo te kotahi tau neke atu ki whenua kē, ā, me whai ture tukuhere rātou ki konei.

Ko tā Davis "neke atu i te rima rau katoa i roto i nga tau e rua kua pahure ake nei o rātou kua tae mai i runga i te Returned Offenders Order, he tekau ma toru te paeheneti noa iho kua taka ano ki te hē kua hoki atu ano ki te whare herehere."

Ko tā te Tari Manene Pae Whakahaumaru Whenua ki Ahitereiria, he rerekē te momo āwhina mo ia mauhere kia whakahoki atu rātou ki rō hapori, ā, kaore rātou mo te tuku kōrero mo nga whakahaere mauhere whakaputa ano hoki.