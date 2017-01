Kingi Ihaka - Father, soldier, broadcaster and iwi leader

He pakanga roa tōna me te mate pukupuku, he Ika-ā-Whiro, he kaipāpaoho, he mātanga tikanga Māori hoki a Kingi Ihaka o Te Aupouri, ko ia tērā ka riro ki a Hinenuitepō i te rā nei, e whitu tekau mā whā tau tōna pakeke. I reira tōna whānau i te wā i mate ai ia i te whare tiaki tangata o Mercy i Tāmaki Makaurau nei. I kōrero tana tama a Stephen Ihaka ki tā mātou o Te Kāea i te ata nei mō āna taonga tuku.

Ko te tau rua mano tekau mā rima atu i te karakia o te ata o Anzac i Tāmaki Makaurau, te wā whakamutunga i kitea ai a Kingi Ihaka e mau ana i ana mētara. Ahakoa tōna wā roa hai hoia, nā te mahi kohete a tētahi o ōna āpiha kātahi ia ka mōhio i te mana o āna mētara.

I timata ai ngā mahi hōia a Kingi Ihaka i ngā karaehe āpiha tauira Kippenburger i Waiouru i te tau rima tekau mā iwa, ā, e rua tau ka hori, ka uru ia ki te SAS.

“Ko tāna ingoa ki reira, ko tāna nickname ko Boy natemea ko tōna tau, he was only 19.”

I tae a Kingi ki ngā pakanga o Malay me Vietnam. Whai muri i tēnā ka whai ia i te tūranga mahi hai pirihimana kaitirotiro. Ko ia te Māori tuatahi i uru ki te kapa Armed Offenders me te kapa Anti-Terrorist, kātahi ka karangahia ia e te ao pāpaoho.

“Ko Whairiri i ringi mai ki taku papa, haere mai! Kua oti pai to mahi i roto o te ao pirihimana, haere mai ki te hapai i tenei kaupapa.”

Heoi kaare he kaupapa nui kē atu mōna i tēra o te hāhi mihinare. Ko tōna Pāpā a Toro, rāua ko tōna matua kēkē, kaitito waiata hoki a Tā Kīngi Ihaka he kaikarakia.