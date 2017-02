King Tuheitia attends Poukai

Mō tōnā wā tuatahi mai i tana hāparapara tākihi kua haere tuatahi atu te Kīngi Māori ki te huinga poukai o te wā, ki Maurea Marae. He hura rākau whakairo, ā, e tekau mā toru hoki ngā wāhine i whiwhi moko kauae, tokorua ngā tāne i whiwhi mataora hei whakahōnore i ngā tau tekau a Kingi Tuheitia.

He rārangi wahine e mau moko kauae ana i pōwhiritia a Kiingi Tuheitia, ki tana huinga tuatahi i waenga i te iwi, mai i te wā o tana pokanga.

Hei tā Maraea Cossey, Waikato, “Koia te kanohi o te iwi Māori, te here tangata, he whakakotahi tonu o ngā iwi katoa o tēnei motu. Pouri ana te rongo, e tino mauiui ia engari kei ōna ringa mātou katoa tōna iwi, te hāpai ki te tautoko i a ia, i tōna whānau, me te kaupapa o te Kiingitanga, kia ora tonu, mō ake tonu atu.”

Tekau mā rima o te haukāinga i tāngia i tētehi mokopapa e toru wiki ki muri. Ki a Marley Matamua, he wā whakapakari i ngā whanaungatanga.

Ko tā Marley Matamua, “He hononga tēnei taonga ki au, ki taku marae ki Maurea ki Horahora hoki. Kātahi anō au ka hoki ki te marae ki taku iwi ki tōku hapū.// Kei te mau tēnei kia māmā ake te haere mō aku tamariki mō ōku mokopuna ki te whakahoki ki tēnei marae ki te iwi.”

Neke atu i te kotahi rau toru tekau tau te Poukai i whakatū ai hei whāngai i te pouaru, te pani me te rawakore. Kua whakaairohia tētehi o ngōna rākau tawhito o te marae, nā tohunga Tapaue Kiingi Tawhiao i whakaairo. Kua tapaina ki te ingoa Te Whakahōnore, i huraina e Kiingi Tuheitia.

Hei tā Brad Totorewa, Waikato, “Whakahōnore nei a Kiingi Tuheitia me ōna whakapaparanga me tētehi tonu o ngā tūpuna a Te Aa, i a Pikiao tonu, me te karanga atu kia hoki mai tēnei, I konei i ngā wā o mua tētehi rūrū. Ka kite atu i runga i te whakaairo he rūrū. Ko tērā karanga kaua ko te rūrū kia hoki mai a rūrū nei engari, ki ngā kaitiaki o te marae tonu kia hoki mai, kia āta tiakina tēnei marae o mātou.

Kāore i te maumau tētehi wāhanga o te rākau. Kua whakaairohia ngā marama timutimu hei pouaka ki te tākoha ki ngā marae atu e rua tekau mā waru atu e tū ana ngā Poukai.

Ka nui te ora o te Kiingi Māori, ā ko te matapae, ā tērā wiki tae ā tīnana atu ai ia ki te pōwhiri whakapuare i Te Matatini ki Te Matau-a-Māui.