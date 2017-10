Horekau he whakautu a te karauna ki ngā kitenga a Te Taraipiunara o Waitangi, kīhai a Ngapuhi i tuku tōna mana. Koinei te ahuatanga i te hui mutunga o ngā tau tekau e rangona ana ngā kerēme a Te Paparahi o Te Raki

Ko tā te kaumātua o Ngapuhi ko tā Kingi Taurua nāna anō I hoatū I tana tāpaetanga I a ia e whakatau ana I Te Taraipiunara o Waitangi me te kaunihera o te Karauna anō hoki,

Kua roa a Annette Sykes e tū ana hei kaunihera ture mō ngā tau tekau kua taha ake nei, “He tino taumaha ngā kōrero I puta mai I te karauna I rongo au i te wero o te paepae i te ata nei, me pēhea te tutukitanga o te Mana Māori Motuhake. Koina te tino kaupapa e hiahia ana te katoa ki te whakarongo atu.”

Ki tēnei nohonga mutunga, horekau kee he whakautu a te karauna ki te pūrongo tuatahi a te taraipiunara i kitea ai, kīhai a Ngapuhi i tuku i tōna mana.

Hei tā Barrister Andrew Irwin te māngai o te Karauna, “"Hobsons proclamations in May 1840 and the publication of those proclamations later that year in October and the extension of British Sovereignty to New Zealand was completed."

Ko tā te kaiwhakawa o Te Taraipiunara o Waitanga Craig Coxhead, "So when you're talking about Crown Sovereignty of New Zealand incontrovertible, are you talking about the legal sovereignty or the effective sovereignty or both?"

Ko tā Arapeta Hamilton te uri o Ngati Manu, “Ko aua kōrero rā anō, Na Ngati Manu, ma Ngati Manu, e ai kia Ngati Manu. To mātou nei rangatira koira hoki te mea nui, te pikaungia I ngā tauj kei te haere mai.

I whakahōnore te kaumatua o te taraipiunara e Kihi Ngatai I ngā kaiārahi kua hinga ki tua I roto I ngā tau tekau o tēnei kaupapa pērā I a Ranginyui Walker no Te Whakatōhea rāua ko Rangi McGarvey no Tuhoe I nehu inanahi rā.

Ko tā Irwin, “"That simply is the situation under the Treaty of Waitangi Act 1975 there is no requirement that the Crown responds to any tribunal report.".

Hei tā Ruhia Te Matekino Collier (Ngapuhi), “If you've been here for 140 years, or even 100 years, or even 20 years, if you haven't found out what Māori is about as whakapapa then why are you here. Why are you here? I say you have no right to put your footprint here. Pick it up and go!”

He hui tēnei e rongo ai ngā kapinga kōrero a te karauna me ngā uiuitanga a te taraipiunara ki a ia. E whai wāhi hoki ngā taiwhenua o Ngapuhi ki te whakahoki. Nā, hei te Paraire o tēnei wiki hikina ai.