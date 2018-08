Kia whakaawe i te rangatahi Māori ma ngā mahi hangarau

E tekau ngā toki mātanga Māori o te ao hangarau i whakapuaki whakaaro me te whainga, kia whakatenatena i ngā taiohi ki te ao hangarau. Ko te tumanako a Māui Hangarau kia kaupare atu i ngā raru e aukati i a ngāi māori kia uru atu ki taua ao. Kei a Mere Mclean tēnei pūrongo. Ko te whainga matua o Maui Hangarau kia kapo i ngā manawa me ngā hinengaro o ngā rangatahi whai hauahatanga a matihiko. Ki tō Lee Timutimu, tētahi o ngā kaiwhakarite “kei roto i a tātau te auahatanga, te hōhonu o te whakaaro, he iwi ringa raupā tātau kei roto tērā āhuatanga i to mātou whakapapa”. Kei konei ētahi o ngā ringa hangarau, mātanga auaha me ngā kaipakihi hoki e mahi ana huri noa i te ao. “He aronga tino nui tēnei ki roto i te ao Māori, he huarahi whai pūtea, na te mea kei roto i a tātau ngā tūahuatanga o te hangarau me te rangatiratanga”. E ai ki ngā ringa hangarau, mātanga auaha hoki, he tohunga a tatou tīpuna na te mea i haere rātou ma runga waka ki ngā moana, ma te whakamahi i ngā whetū me ngā moana. Engari i ēnei rā he tokoiti noa iho ngā māori, iwi moutere hoki ki te ao hangarau. Hei tō Dougal Stott, kaiarahi Māori o Enspiral Dev Academy “i te timatanga o te tau kei runga i to ringa e tāea te kaute e hia te hunga waihanga hangarau. Hei te mutunga o tēnei tau toru tekau te hunga ka whakapōtaehia mo tēnei kaupapa”. Mo Theresa Rondon-Harvey e whakapono ana ia “e whakapono ahau he mea nui tēnei mo a tātau rangatahi kia hono tahi te mātauranga me te hangarau, ā, kia whai pūtea o tātau rangatahi, marae, hapū, iwi me ngā whānau katoa”. Kei te whakatenatena ngā kaiwhakahaere o tēnei hui kia āki i te kāwanatanga mo ētahi pūtea kia haere tonu ai ngā hui pēnei me te manako, kia uru atu te tokomaha o ngāi māori ki tēnei mahi.